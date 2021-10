„Ich bin ein Idiot“: Murray sucht Ehering und Tennisschuhe

Indian Wells. Nach einem kuriosen Missgeschick ist der dreimalige Grand-Slam-Champion Andy Murray auf der verzweifelten Suche nach seinen müffelnden Tennisschuhen. Am Donnerstag bat der Schotte über die Sozialen Netzwerke seine Follower um Hilfe - weil mit den verschwundenen Schuhen auch sein Ehering verloren gegangen ist, den er aus Gewohnheit während Training und Matches dort festbindet. „Es ist überflüssig zu erwähnen, dass man zu Hause nicht gut auf mich zu sprechen ist“, sagte Murray.

Nach einer Trainingssession zur Vorbereitung auf das Masters-Turnier in Indian Wells bei knapp 40 Grad seien die Schuhe „ziemlich dampfend, verschwitzt und stinkend“ gewesen. Da er diese so nicht mit aufs Hotelzimmer ohne Balkon mitnehmen wollte, hielt der zweimalige Olympiasieger es für eine gute Idee, sie über Nacht unter seinem Auto auslüften zu lassen. Am nächsten Morgen waren die Treter aber verschwunden.

Nichtsahnend kaufte Murray einfach neue Schuhe, was ja „nicht das Ende der Welt“ wäre - bis ihm auf dem Court das volle Ausmaß klar wurde. „Als ich mich auf mein Training vorbereitete, sagte mein Physiotherapeut zu mir: “Wo ist dein Ehering?’, und ich sagte: ‘Oh nein’„, erzählte der 34-Jährige.

Seine Follower bat er deshalb, die Nachricht zu teilen und auf diese Weise den Ehering vielleicht doch noch zurückzuerhalten. Immerhin zeigte sich Murray einsichtig und nahm es mit Humor. „Ja, ich weiß, ich bin ein Idiot und im Nachhinein scheint es eine schreckliche Idee zu sein, aber ich brauche Hilfe“, schrieb er zu dem rund zweiminütigen Video und fragte, wie hoch denn die Belohnung für die Wiederbeschaffung sein sollte.

Murray ist seit 2015 mit Ehefrau Kim verheiratet. Das Paar hat vier Kinder, erst im März wurde die jüngste Tochter geboren.