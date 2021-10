Schwimm-Weltcup in Berlin: Erst Geld, dann Gold

Christian Diener ist der erfolgreichste deutsche Schwimmer in Berlin. Auf der Kurzbahn hat er noch viel vor in dieser Saison.

Berlin. Leistung zahlt sich aus. Dieses Fazit konnte Christian Diener nach dem Wochenende auf jeden Fall ziehen. Gleich drei Siege gelangen ihm beim Weltcup-Auftakt auf den Einzelstrecken, dazu führte der Potsdamer die deutsche Lagen-Staffel über 4 x 50 Meter in Berlin zum Erfolg. Das wirkte sich unmittelbar auf seinen Kontostand aus. Denn das neue Wertungssystem des Schwimm-Weltverbandes Fina brachte ihm neben der Ehre auch 6000 US-Dollar ein.

„Ich bin super zufrieden, nach jahrelangem Training und Disziplin muss ich mich bei den Wettkämpfen ja belohnen“, sagt der 28-Jährige, der die 50, 100 und 200 Meter Rücken zum Start in die Kurzbahnsaison gewann – und damit auch die Olympiaenttäuschung von Tokio mit dem Vorlauf-Aus etwas abmilderte. In der Meeting-Wertung verhalfen ihm seine Erfolge zum vierten Platz. Der Niederländer Arno Kamminga, der alle Bruststrecken gewann, kassierte als Erster 12.000 Dollar. Neben den Punkten für die drei besten Rennen eines Athleten bewertet die Fina nun auch die Zeiten im Verhältnis zum Weltrekord.

DSV mit sechs Erfolgen beim Weltcup-Start in Berlin

In dieser Hinsicht lag Diener also disziplinübergreifend hinter der starken Konkurrenz, die sich in der Schwimm- und Sprunghalle an der Landsberger Allee versammelt hatte. Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) fiel die Bilanz dennoch sehr gut aus. Neben Diener gelangen auch der gebürtigen Berlinerin Isabel Gose (19) über 400 Meter Freistil und Starathlet Florian Wellbrock (beide Magdeburg) über 1500 Meter Freistil Erfolge. Hinzu kamen sechs zweite und drei dritte Plätze.

Vor allem auf Wellbrock konzentrierte sich das Interesse. Der Freiwasser-Olympiasieger und 1500-Meter-Dritte von Tokio bestritt seinen ersten Becken-Wettbewerb nach den Spielen und fühlte sich vor allem mit seinem Sieg über seine Paradestrecke sehr gut. „Ich kenne den Wechsel von Freiwasser auf die 50-Meter-Bahn. Auf die 25-Meter-Bahn zu wechseln, ist trotzdem noch mal etwas komplett anderes. Man kriegt fast einen Drehwurm und einem wird ein bisschen schwindelig“, so Wellbrock, der eine Woche zuvor noch in Barcelona über 10 Kilometer angetreten war und daher keine Zeit für spezielle Vorbereitung auf Berlin hatte.

Heimsieg an der Landsberger Allee: Die Magdeburgerin Isabel Gose ist in Berlin geboren und triumphierte beim Weltcup über 400 Meter Freistil.

Foto: Boris Streubel / Getty Images

Das Ergebnis konnte sich trotzdem sehen lassen. „14:35 ist tatsächlich einen Ticken schneller als gedacht“, sagt der 24-Jährige, dessen Trainer ebenfalls angetan war. „Im Training hatten wir bislang hauptsächlich an technischen Dingen gearbeitet, daher ist insbesondere die 1500-Meter-Zeit deutlich besser ausgefallen und näher an die Bestzeit herangekommen, als wir beide das erwartet haben“, sagt Bernd Berkhahn, der dies als große Motivation für die weitere Saison wertet.

Potsdamer Diener will sich einen Titel schnappen

Eine solche holte sich in Berlin auch Chad le Clos. Der Südafrikaner litt besonders stark unter den Folgen der Corona-Pandemie, die in seiner Heimat außerordentlich wütete. Das wirkte sich auf seine Trainingsbedingungen aus, in Tokio wurde der Olympiasieger von 2012 und dreifache Silbergewinner lediglich Fünfter über seine Spezialstrecke 200 Meter Schmetterling. Nun gelang ihm der 146. Weltcup-Sieg. „Man definiert den Charakter eines Mannes nicht dadurch, wie er den Sieg feiert, sondern wie er agiert, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Ich stand das ganze Jahr über mit dem Rücken zur Wand“, so der 29-Jährige, der mehr Weltcups gewann als jeder andere Schwimmer und in Paris 2024 wieder bei Olympia triumphieren will.

Derartige Ambitionen stehen bei Christian Diener nicht im Raum. Der Kurzbahn-Liebhaber fasst näherliegende Ziele ins Auge, insbesondere bei der EM und der WM im 25-Meter-Becken. Zuletzt gewann er 2019 dreimal Silber bei den kontinentalen Titelkämpfen. Die Form von Berlin lässt nun auf mehr hoffen. „Wenigstens eine Goldmedaille soll dabei sein“, sagt der Rückenspezialist.

