Deutschland gegen Rumänien live im TV, Stream & Ticker

Deutschland trifft am 8. Oktober in der WM-Qualifikation auf Rumänien: Alle Infos zu TV-Termin, Stream & Liveticker.

Es geht weiter in der WM-Qualifikation: Am Freitag (8. Oktober 2021, Anstoß 20.45 Uhr) trifft die deutsche Nationalelf in Hamburg auf die Auswahl Rumäniens. Es ist der siebte Spieltag auf dem Weg zur WM 2022 in Katar.

Bundestrainer Hansi Flick wird größtenteils auf die Spieler seines Neun-Punkte-Starts in den drei gewonnenen Partien gegen Liechtenstein, Armenien und Island zurückgreifen. Mit drei Siegen und 12:0 Toren gelang Flick ein perfekter Start. Daran will die Nationalmannschaft nun am Freitag gegen Rumänien anknüpfen.

Die nächsten Spiele im Überblick:

8. Oktober 2021 in Hamburg: Deutschland - Rumänien (WM-Quali, 20.45 Uhr)

11. Oktober 2021: Nordmazedonien - Deutschland (WM-Quali, 20.45 Uhr)

11. November 2021 in Wolfsburg: Deutschland - Liechtenstein (WM-Quali, 20.45 Uhr)

14. November 2021: Armenien - Deutschland (WM-Quali, 18.00 Uhr)

Das ist die Bilanz gegen Rumänien

Das deutsche Team geht mit guten Vorzeichen aus der Statistik in die Partie gegen Rumänien: In den bisherigen vierzehn Aufeinandertreffen konnte Deutschland neun Siege verbuchen - bei nur zwei Niederlagen und drei Unentschieden und einem Torverhältnis von 39 zu 18 Treffern. Beim letzten Aufeinandertreffen im WM-Qualifikationsspiel im März 2021 setzte sich das deutsche Team knapp mit 1:0 durch.

Kader gegen Rumänien: Hummels, Gündogan, Gosens und Dahoud verletzt

Bundestrainer Hansi Flick verzichtet für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und in Nordmazedonien auf Mats Hummels. Der BVB-Abwehrchef erhält nach seinen Knieproblemen damit noch einmal eine Pause. Für das Spiel gegen Rumänien fallen außerdem Ilkay Gündogan, Robin Gosens und Mahmoud Dahoud verletzt aus. Anders als bei Flicks Debüt im September sind zudem Ridle Baku und Kevin Trapp nicht dabei. Trapp musste seinen Platz für Torhüter Marc-Andre ter Stegen räumen, der seine Verletzung auskuriert hat. Thomas Müller und Matthias Ginter stehen dem DFB-Team ebenfalls wieder zur Verfügung.

Der DFB-Kader im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (Bayern München)

Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

WM-Qualifikation 2022: Das ist der Spielplan des DFB-Teams

25. März 2021, 20.45 Uhr: Deutschland gegen Island (3:0)

28. März 2021, 20.45 Uhr: Rumänien gegen Deutschland (0:1)

31. März 2021, 20.45 Uhr: Deutschland gegen Nordmazedonien (1:2)

2. September 2021, 20.45 Uhr: Liechtenstein gegen Deutschland (0:2)

5. September2021, 20.45 Uhr: Deutschland gegen Armenien (6:0)

8. September 2021, 20.45 Uhr: Island gegen Deutschland (0:4)

8. Oktober 2021, 20.45 Uhr: Deutschland gegen Rumänien

11. Oktober 2021, 20.45 Uhr: Deutschland gegen Nordirland

11. November 2021, 20.45 Uhr: Deutschland gegen Liechtenstein

14. November 2021, 20.45 Uhr: Armenien gegen Deutschland

Deutschland gegen Rumänien live im TV & Stream

RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation live und exklusiv. Die Vorberichterstattung zum Spiel gegen Rumänien beginnt am Freitag (8. Oktober) um 20.15 Uhr.

Live zum Anstoß um 20.45 Uhr meldet sich Kommentator Marco Hagemann und Steffen Freund aus dem Stadion Volksparkstadion in Hamburg. Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über tvnow.de

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien live und verpassen Sie kein Tor.

Hier geht es zum Liveticker: Deutschland gegen Rumänien

