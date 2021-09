Trotz drei Führungen: Viktoria Berlin unterliegt Havelse

In einem dramatischen Spiel unterliegt Aufsteiger Viktoria Berlin dem Tabellenletzten Havelse 3:4. Das entscheidende Tor fällt spät.

Berlin. Drei Führungen reichten nicht aus, um das Spiel zu gewinnen und in der Dritten Liga die Tabellenführung zu übernehmen. Viktoria Berlin unterlag dem bisherigen Tabellenletzten TSV Havelse am Montagabend in einer spektakulären Partie mit 3:4 (2:1).

"Wenn du dreimal führst und trotzdem so leichtfertig das Spiel aus der Hand gibst, hast du es nicht verdient“, sagte Trainer Benedetto Muzzicato nach dem Spiel. „Bei Führung brauchen wir mehr Ruhe, das hat uns in der Vergangenheit stark gemacht. Ich möchte den Jungs aber keine Vorwürfe machen, Havelse hat effektiv die Räume hinter unserer Kette bespielt.“

Offener Schlagabtausch

Viktoria brauchte kurze Anlaufzeit, wurde nach einer Viertelstunde aber zusehends gefährlicher. Tolcay Cigerci kam nach einer Ecke an den Ball und fand per Flanke am zweiten Pfosten Patrick Kapp, dessen Kopfball aus spitzem Winkel durch einige Beine im Fünfmeterraum hindurch ins Tor trudelte (18.).

Die Führung war verdient, doch die „Himmelblauen“ ließen sich in direkter Folge von Havelse in der eigenen Hälfte einschnüren. Die Gäste erzeugten hohen Druck und nutzten die zu großen Abstände in Viktorias Defensivverbund zum Ausgleich durch Kianz Froese (27.).

Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften ihre Torgelegenheiten hatten. Doch Viktoria zeigte sich anders als zuletzt überaus effektiv: Cigercis flache Hereingabe von der rechten Seite konnte Björn Jopek aus dem Rückraum mit einem überlegten Flachschuss zum 2:1 verwerten (36.).

Viktoria stürmte immer wieder wild nach vorn

Zu Beginn des zweiten Durchgangs drückte Viktoria auf das dritte Tor. Dabei war die Muzzicato-Elf jedoch zu weit aufgerückt und ließ sich nach einem schnellen Einwurf der Gäste übertölpeln. Wie schon beim ersten Gegentreffer waren die Räume in der Abwehrkette abenteuerlich groß, Havelse konnte ohne Probleme Julius Düker freispielen, der das 2:2 erzielte (57.).

Viktorias Mut, offensiv nach vorne zu spielen, blieb jedoch ungebrochen. Die erneute Führung ließ nicht lange auf sich warten: Kapitän Christoph Menz war aus der Dreierkette mit nach vorne aufgerückt, bekam nach einer tollen Kombination im Strafraum den Ball und erzielte das 3:2 (60.).

„Wir wollen immer nach vorne und verlieren dann halt ab und zu die Balance“, sagte Muzzicato. „Ich möchte, dass wir attraktiven Fußball spielen und nehme das Risiko und auch mal eine Niederlage in Kauf. Wir sind aber nicht immer bereit, nach Ballverlusten dann noch die letzten Wege zu gehen.“

Viktoria verliert durch Lücken in der Defensive

Das wurde Viktoria zum Verhängnis. Denn die wilde Achterbahnfahrt machte nun keinen Halt mehr. Erneut bekam Viktoria das Spiel nach der Führung nicht unter Kontrolle und wurde durch das 3:3 von Julius Langfeld wieder abgestraft (69.). Nun war die Muzzicato-Elf bemüht, das Spiel überhaupt mal wieder etwas zu beruhigen.

Doch die Lücken in der Defensive blieben bestehen: Havelse konnte den nächsten Konter aufziehen und durch den früheren Altglienicker Stürmer Linus Meyer mit 3:4 in Führung gehen (80.). Und diese eine Führung, und das machte den Sieger aus, gab Havelse eben nicht mehr aus der Hand.

„Heute waren wir einfach nicht auf den Punkt da, Havelse hat das eiskalt ausgenutzt und am Ende verdient gewonnen. Wir waren nicht das Team, das das Spiel heute unbedingt ziehen wollte“, bilanzierte Muzzicato.