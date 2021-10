Bundesliga: Mainz 05 gegen den 1. FC Union Berlin live im TV

7. Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag ist der 1. FC Union Berlin zu Gast beim 1. FSV Mainz 05. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Bundesliga: Am Sonntag ist der 1. FC Union Berlin zu Gast bei Mainz 05.

Siebter Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag (3. Oktober, Anstoß 15.30 Uhr) ist Union Berlin zu Gast beim FSV Mainz 05. Das letzte Duell beider Mannschaften im Februar 2021 endete nach Treffer von Moussa Niakhaté (22. Minute) mit einem 1:0-Sieg von Mainz 05. Können sich die Köpeniker für die Niederlage im Auswärtsspiel am Sonntag revanchieren?

1. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Union Berlin: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel FSV Mainz 05 gegen Union Berlin wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Wer überträgt die 1. Liga im TV, Stream und Liveticker?

Die Vorberichte zum Spiel am Sonntag (3. Oktober) beginnen ab 15.00 Uhr. Im Studio moderiert Tobi Wahnschaffe zusammen mit dem Experten Ralph Gunesch. Pünktlich zum Anstoß um 15.30 Uhr schaltet DAZN live zu Kommentator Mario Rieker in die Mewa Arena nach Mainz. Erste Bilder des Spiels im Free-TV übertragen die Dritten Programme ab frühestens 21.45 Uhr. Der rbb zeigt die Highlights des Spiels im Fußball-Magazin "Sportschau - Die Bundesliga am Sonntag" ab 22.00 Uhr.

Mainz 05 gegen den 1. FC Union Berlin im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga 1. FSV Mainz 05 gegen Union Berlin live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Union Berlin

Alle News, Analysen und Hintergründe zum 1. FC Union Berlin finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost zum 1. FC Union Berlin.

