Tschechischer Ruder-Star Synek beendet Karriere

Prag. Der tschechische Ruderer Ondrej Synek beendet im Alter von 38 Jahren seine aktive Karriere, gab der fünffache Weltmeister und dreifache Europameister im Einer bekannt.

Es sei eine schöne und lange Ruder-Reise gewesen, sagte Synek der Agentur CTK zufolge in Prag. Bereits im Sommer nahm er aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teil. In Peking 2008 und in London 2012 hatte er jeweils Silber im Einer geholt, in Rio 2016 dann Bronze. Der knapp zwei Meter große gelernte Goldschmied zeigte sich zufrieden mit dem Erreichten: "Als kleiner Junge hätte ich mir das nicht träumen lassen."

