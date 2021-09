2. Bundesliga: Dynamo Dresden gegen Werder Bremen live live im TV

8. Spieltag in der 2. Bundesliga: Am Sonntag ist Werder Bremen zu Gast bei Dynamo Dresden. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Achter Spieltag in der zweiten Bundesliga: Am Sonntag (26. September, Anstoß 13.30 Uhr) empfängt Dynamo Dresden Werder Bremen im Rudolf-Harbig-Stadion. Das letzte Aufeinandertreffen in einem Punktspiel datiert aus dem Jahr 1995. Damals setzte sich Werder Bremen in der Bundesliga mit 1:0 gegen die Dresdner durch. Wer kann die Partie am Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion für sich entscheiden?

Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel Dynamo Dresden gegen Werder Bremen wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung beginnt am Sonntag (26. September) um 13.00 Uhr. Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr.

Wer überträgt die 2. Liga im TV, Stream und Liveticker?

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Der Streaming-Dienst DAZN bietet ab 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips des Spiels an.

Dynamo Dresden gegen Werder Bremen im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga Dynamo Dresden gegen Werder Bremen live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Dynamo Dresden gegen Werder Bremen

