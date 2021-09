2. Bundesliga: Werder Bremen gegen den Hamburger SV live im TV

7. Spieltag in der 2. Bundesliga: Am Sonnabend ist der HSV zu Gast bei Werder Bremen. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Siebter Spieltag in der zweiten Bundesliga: Am Sonnabend (18. September, Anstoß 20.30 Uhr) empfängt Werder Bremen den Hamburger SV zum Nordderby. Das letzte Duell beider Mannschaften datiert aus dem Februar 2018. Damals setzten sich die Bremer in der 1. Liga knapp mit 1:0 durch. Können sich die Hamburger für die Niederlage am Sonnabend revanchieren?

Welcher Sender überträgt das Spiel?

Die Partie zwischen Werder Bremen und dem HSV wird im Free-TV ausgestrahlt. Der Sender Sport1 beginnt mit der Vorberichterstattung "Fußball: 2. Bundesliga" am Sonnabend (18. September) um 19.30 Uhr. Ab 20.30 Uhr schaltet Sport1 dann zu Kommentator Markus Höhner, der live von der Partie aus Bremen berichtet.

Wer überträgt die 2. Liga im TV, Stream und Liveticker?

Zeigt Sky das Spiel?

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen Werder Bremen und dem HSV um 20.15 Uhr. Zum Anpfiff um 20.30 Uhr übernimmt dann Kommentator Stefan Hempel im Weserstadion.

Wird es einen Livestream geben?

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sport1 mit dem Sport1-Live-Stream einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream empfangen.

Werder Bremen gegen den Hamburger SV im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Samstagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga Werder Bremen gegen den Hamburger SV live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Werder Bremen gegen den Hamburger SV

