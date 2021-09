Champions League: Manchester City gegen RB Leipzig live im TV

1. Spiel der Gruppenphase: RB Leipzig trifft am Mittwoch in der Gruppe A auf Manchester City. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Auftakt in der Champions League: Am Mittwochabend (15. September, Anstoß 21.00 Uhr) ist RB Leipzig in der Königsklasse zu Gast bei Manchester City. Das Team von Pep Guardiola unterlag in der letzten Saison erst im Finale gegen den FC Chelsea mit 0:1. Können die Leipziger am Mittwoch gegen den Favoriten bestehen und Punkte aus England entführen? Das Duell ist eine Premiere: Noch nie traten beide Vereine in einem Punktspiel gegeneinander an.

So sehen Sie das Spiel Manchester City gegen RB Leipzig

Das Spiel Manchester City gegen RB Leipzig wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Die Vorberichte zum Spiel beginnen am Mittwoch ab 20.30 Uhr. Im Studio wird Alex Schlüter zusammen mit dem Experten Sebastian Kneißl moderieren. Pünktlich zum Anstoß um 21.00 Uhr schaltet DAZN live zu Kommentator Jan Platte in das Etihad Stadium nach Manchester. Erste Bilder des Spiels im Free-TV überträgt das ZDF am Mittwochabend ab 23.00 Uhr im Sportmagazin "Fußball: Champions League".

RB-Profi Moriba: "Nie etwas eingefallen, wie wir Messi stoppen" RB-Profi Moriba: "Nie etwas eingefallen, wie wir Messi stoppen"

Champions League 2021/2022 - Welcher Sender zeigt welche Spiele?

Wer die Champions League verfolgen will, kommt in dieser Saison nicht mehr am Streamingdienst DAZN vorbei. Der kostenpflichtige Streamingdienst besitzt Liverechte für 121 Partien. Neu mit dabei in der Champions League ist Amazon Prime. Amazon überträgt mit seinem kostenpflichtigen Streamingdienst Prime Video das jeweilige Topspiel am Dienstagabend.

Gibt es das Spiel auch live im Free-TV zu sehen?

Nein, DAZN und Amazon Prime haben die Exklusivrechte. Die Spiele der Champions League bis zum Finale werden nicht mehr live im Free TV ausgestrahlt.

Wann werden Zusammenfassungen der Spiele im Free-TV gesendet?

Das ZDF zeigt die Höhepunkte des Spieltages jeweils am Mittwochabend: Das Zweite wird beginnend am 15. September 2021 Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung sowie Ausschnitte und Höhepunkte der Spiele von Dienstag und Mittwoch übertragen. Außerdem wird das ZDF die Endspiele der Champions League 2022 bis 2024 live im Free-TV ausstrahlen.

Champion League-Gruppenspiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Manchester City gegen RB Leipzig

Lesen Sie auch:

Pfiffe in Leipzig? Bayern-Trainer Nagelsmann ist gelassen

Nur beim Flug hat die Nationalelf ein Problem

Boateng muss wegen Körperverletzung Millionen-Strafe zahlen