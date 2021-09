Slavia Prag gegen den 1. FC Union Berlin live im TV & Stream

Auftakt in der Conference League: Union Berlin ist in der Gruppe E zu Gast bei Slavia Prag. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Für Bundesligist Union Berlin beginnt die Conference League mit einem Auswärtsspiel. Die Köpenicker treffen zum Start in der Gruppe E am Donnerstagabend (16. September, Anstoß 18.45 Uhr) auf den tschechischen Meister Slavia Prag mit Petar Musa. Der 23-jährige Stürmer war in der vergangenen Saison an Union Berlin ausgeliehen.

Nach dem Auftakt gegen Prag folgt für das Team von Urs Fischer in der Gruppe E ein Heimspiel gegen Maccabi Haifa am 30. September, bevor es am 21. Oktober auswärts gegen Feyenoord Rotterdam geht. "Es ist die sportlich schwerste Gruppe", sagte Unions Manager Oliver Ruhnert. "Feyenoord spielt aktuell großartigen Fußball. Prag ist seit Jahren international dabei und auch Maccabi ist ein schwerer Gegner."

Wer überträgt das Spiel Slavia Prag gegen Union Berlin?

Gute Nachrichten für Fußballfans: Das Spiel Slavia Prag gegen Union Berlin wird im Free-TV ausgestrahlt. Der zur RTL Group gehörende Sender Nitro überträgt die Partie live am Donnerstagabend (16. September). Los geht es mit der Vorberichterstattung "Fußball: Europa Conference League" um 18.15 Uhr. Im Studio moderiert Laura Papendick zusammen mit dem Experten Karl-Heinz Riedle. Pünktlich zum Anstoß um 18.45 Uhr schaltet Nitro live zu den Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund in die Eden Aréna nach Prag.

Wird es auch einen Livestream geben?

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet RTL/Nitro auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über tvnow.de

Hier geht es zum Livestream Slavia Prag gegen den 1. FC Union Berlin

Welche Spiele werden im Free-TV gezeigt?

Im Streamingdienst TVNow werden pro Spieltag bis zu acht Spiele aus Europa League und Conference League live übertragen. Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gibt es pro Spieltag ein Spiel zu sehen, wobei es sich immer um eine Partie mit deutscher Beteiligung handelt, solange deutsche Mannschaften vertreten sind.

Conference-League-Spiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Die Berliner Morgenpost bietet Ihnen alle Höhepunkte des Conference-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Slavia Prag gegen den 1. FC Union Berlin

