Bayer Leverkusen gegen Ferencváros Budapest live im TV & Stream

Auftakt in der Europa League: Bayer Leverkusen empfängt in der Gruppe G Ferencváros Budapest. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Europa League: Am Donnerstag empfängt Bayer Leverkusen zum Auftakt Ferencváros Budapest.

Für Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen beginnt die Europa League mit einem Heimspiel. Leverkusen trifft zum Start der Gruppe G am Donnerstagabend (16. September, Anstoß 18.45 Uhr) auf den ungarischen Vertreter Ferencváros Budapest mit dem ehemaligen Bundesliga-Coach Peter Stöger.

Der Werksklub trifft außerdem auf Celtic Glasgow und Betis Sevilla. "Diese Auslosung zeigt, welchen Reiz die Europa League hat. Ich finde unsere Gruppe super, es sind tolle Namen dabei", sagte Bayer-Sportgeschäftsführer Rudi Völler.

Bayer Leverkusen gegen Ferencváros Budapest: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Ferencváros Budapest wird exklusiv vom kostenpflichtigen Streamingdienst TVNow übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per App am SmartTV zu sehen. Ein direkter Aufruf des Livestreams ist auf der Internetseite des Streamingdienstes TVNow möglich.

Hier geht es zum Livestream Bayer Leverkusen gegen Ferencváros Budapest

TVNow beginnt mit der Vorberichterstattung zum Spiel am Donnerstag um 20.30 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 21 Uhr schaltet der Sender in die BayArena nach Leverkusen.

Welche Spiele werden im Free-TV übertragen?

Im Streamingdienst TVNow werden pro Spieltag bis zu acht Spiele aus Europa League und Conference League live übertragen. Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gibt es pro Spieltag ein Spiel zu sehen, wobei es sich immer um eine Partie mit deutscher Beteiligung handelt, solange deutsche Mannschaften vertreten sind.

Europa-League-Spiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Die Berliner Morgenpost bietet Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Bayer 04 Leverkusen gegen Ferencváros Budapest

