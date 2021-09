EL: Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahçe Istanbul live im TV

Auftakt in der Europa League: Eintracht Frankfurt empfängt in der Gruppe D Fenerbahçe Istanbul. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Europa League: Am Donnerstag empfängt Eintracht Frankfurt Fenerbahçe Istanbul.

Für Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt beginnt die Europa League mit einem Heimspiel. Die Eintracht trifft zum Start in der Gruppe D am Donnerstagabend (16. September, Anstoß 21.00 Uhr) auf den türkischen Vertreter Fenerbahçe Istanbul mit 2014er-Weltmeister Mesut Özil.

Neben Fenerbahce Istanbul werden es die Frankfurter in Gruppe D mit Olympiakos Piräus und Royal Antwerpen zu tun bekommen. "Das ist eine sehr spannende Gruppe", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. "Wir freuen uns sehr darauf. Die Auswärtsspiele werden sehr interessant, denn es sind emotionale Teams. Europa ist etwas ganz besonderes für Eintracht Frankfurt."

Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahçe Istanbul: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahçe Istanbul wird exklusiv vom kostenpflichtigen Streamingdienst TVNow übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per App am SmartTV zu sehen. Ein direkter Aufruf des Livestreams ist auf der Internetseite des Streamingdienstes TVNow möglich.

Hier geht es zum Livestream Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahçe Istanbul

TVNow beginnt mit der Vorberichterstattung zum Spiel am Donnerstag um 20.30 Uhr. Pünktlich zum Anstoß um 21 Uhr schaltet der Sender ins Deutsche Bank Park-Stadion nach Frankfurt.

Welche Spiele werden im Free-TV übertragen?

Im Streamingdienst TVNow werden pro Spieltag bis zu acht Spiele aus Europa League und Conference League live übertragen. Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gibt es pro Spieltag ein Spiel zu sehen, wobei es sich immer um eine Partie mit deutscher Beteiligung handelt, solange deutsche Mannschaften vertreten sind.

Europa-League-Spiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Die Berliner Morgenpost bietet Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahçe Istanbul

