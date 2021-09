Champions League: FC Barcelona gegen Bayern München live im TV

Auftakt in der Champions League: Am Dienstagabend (14. September, Anstoß 21.00 Uhr) ist der FC Bayern München in der Königsklasse zu Gast beim FC Barcelona.

Der FC Barcelona will Revanche für den historischen 8:2-Erfolg des deutschen Rekordmeisters im Champions-League-Viertelfinale von 2020 nehmen. Kann das Team von Julian Nagelsmann an den Erfolg anknüpfen und Punkte aus Spanien entführen?

Wie ist die Bilanz zwischen den Teams?

Bislang sind Barça und Bayern elfmal in europäischen Pflichtspielen gegeneinander angetreten, die Bilanz spricht dabei klar für die Deutschen: Sieben Bayern-Siegen stehen nur zwei Erfolge der Katalanen gegenüber.

So sehen Sie das Spiel FC Barcelona gegen den FC Bayern München

Das Spiel der Bayern gegen den FC Barcelona wird exklusiv vom Streamingdienst Prime Video übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream auf Geräten von Drittanbietern wie etwa Sky Q, Magenta TV, Sky Ticket TV übertragen werden. Ein direkter Aufruf der Livestreams ist auf der Internetseite von Prime Video möglich.

Prime Video startet mit seiner Berichterstattung am Dienstag um 19.30 Uhr. Im Studio wird Moderator Sebastian Hellmann zusammen mit einem Expertenteam auf das Spiel des FC Bayern München gegen den FC Barcelona einstimmen. Pünktlich zum Anstoß um 21 Uhr schaltet Prime Video dann live zum Kommentatoren-Duo Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes ins Camp Nou Stadion nach Barcelona. Shary Reeves berichtet als Spielfeld-Reporterin vor Ort. Ihre Kollegin Annika Zimmermann wird im Anschluss durch die Highlight-Show ab 23.15 Uhr führen.

Champions League 2021/2022 - Welcher Sender zeigt welche Spiele?

Wer die Champions League verfolgen will, kommt in dieser Saison nicht mehr am Streamingdienst DAZN vorbei. Der kostenpflichtige Streamingdienst besitzt Liverechte für 121 Partien. Neu mit dabei in der Champions League ist Amazon Prime. Amazon überträgt mit seinem kostenpflichtigen Streamingdienst Prime Video das jeweilige Topspiel am Dienstagabend.

Gibt es das Spiel auch live im Free-TV zu sehen?

Nein, DAZN und Amazon Prime haben die Exklusivrechte. Die Spiele der Champions League bis zum Finale werden nicht mehr live im Free TV ausgestrahlt.

Wann werden Zusammenfassungen der Spiele im Free-TV gesendet?

Das ZDF zeigt die Höhepunkte des Spieltages jeweils am Mittwochabend: Das Zweite wird beginnend am 15. September 2021 Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung sowie Ausschnitte und Höhepunkte der Spiele von Dienstag und Mittwoch übertragen. Außerdem wird das ZDF die Endspiele der Champions League 2022 bis 2024 live im Free-TV ausstrahlen.

Champion League-Gruppenspiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Barcelona gegen den FC Bayern München

