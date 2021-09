CL: Besiktas Istanbul gegen Borussia Dortmund live im TV & Stream

1. Spiel der Gruppenphase: Borussia Dortmund trifft in der Gruppe C auf Besiktas Istanbul. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Auftakt in der Champions League: Am Mittwochabend (15. September, Anstoß 18.45 Uhr) ist Borussia Dortmund in der Königsklasse zu Gast bei Besiktas Istanbul.

Gegen das Team von Sergen Yalçın haben die Dortmunder eine makellose Bilanz. In zwei Punktspielen die beide Vereine bisher gegeneinander ausgetragen haben, ging der BVB beide Male als Sieger vom Platz. Kann Schwarz-Gelb zum Auftakt der Champions League drei Punkte in Istanbul holen?

So sehen Sie das Spiel Besiktas Istanbul gegen Borussia Dortmund

Das Spiel Besiktas Istanbul gegen Borussia Dortmund wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden.

Die Vorberichte zum Spiel beginnen ab 17.45 Uhr. Im Studio wird Tobi Wahnschaffe zusammen mit dem Experten Ralph Gunesch moderieren. Pünktlich zum Anstoß um 18.45 Uhr schaltet DAZN live zu Kommentator Uli Hebel in das Vodafone Park Stadion nach Istanbul. Erste Bilder des Spiels im Free-TV überträgt das ZDF am Mittwochabend ab 23.00 Uhr. Das Zweite zeigt die Highlights des Spiels im Fußball-Magazin "Fußball: Champions League", das am 15. September um 23.00 Uhr beginnt.

Champions League 2021/2022 - Welcher Sender zeigt welche Spiele?

Wer die Champions League verfolgen will, kommt in dieser Saison nicht mehr am Streamingdienst DAZN vorbei. Der kostenpflichtige Streamingdienst besitzt Liverechte für 121 Partien. Neu mit dabei in der Champions League ist Amazon Prime. Amazon überträgt mit seinem kostenpflichtigen Streamingdienst Prime Video das jeweilige Topspiel am Dienstagabend.

Gibt es das Spiel auch live im Free-TV zu sehen?

Nein, DAZN und Amazon Prime haben die Exklusivrechte. Die Spiele der Champions League bis zum Finale werden nicht mehr live im Free TV ausgestrahlt.

Wann werden Zusammenfassungen der Spiele im Free-TV gesendet?

Das ZDF zeigt die Höhepunkte des Spieltages jeweils am Mittwochabend: Das Zweite wird beginnend am 15. September 2021 Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung sowie Ausschnitte und Höhepunkte der Spiele von Dienstag und Mittwoch übertragen. Außerdem wird das ZDF die Endspiele der Champions League 2022 bis 2024 live im Free-TV ausstrahlen.

Champion League-Gruppenspiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Besiktas Istanbul gegen Borussia Dortmund

