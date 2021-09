2. Bundesliga: Hamburger SV gegen SV Sandhausen live im TV

6. Spieltag in der 2. Bundesliga: Am Sonnabend empfängt der HSV den SV Sandhausen. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

2. Bundesliga: Am Sonnabend empfängt der Hamburger SV den SV Sandhausen

2. Bundesliga So sehen Sie das Spiel Hamburger SV gegen SV Sandhausen live

DFB-Pokal: Union in Mannheim, Hertha BSC gegen Münster

Der Derby steigt am 20. November in der Alten Försterei

So sehen Sie das Spiel RB Leipzig gegen Bayern München

6. Spieltag in der zweiten Bundesliga: Am Sonnabend (14. August, Anstoß 20.30 Uhr) ist der SV Sandhausen zu Gast beim Hamburger SV. Nach dem ersten Spieltag konnte der HSV bisher maximal Unentschieden einfahren. Zu Hause gegen Sandhausen ist ein Hamburger Sieg Pflicht. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Vereine siegten die Sandhausener nach Eigentor des HSV mit 2:1. Können sich die Hamburger im Heimspiel am Sonnabend durchsetzen?

Welcher Sender überträgt das Spiel?

Die Partie zwischen dem Hamburger SV gegen SV Sandhausen wird im Free-TV ausgestrahlt. Der Sender Sport1 beginnt mit der Vorberichterstattung "Fußball: 2. Bundesliga" am Sonnabend (14. August) um 19.30 Uhr. Im Studio moderiert Ruth Hofmann zusammen mit dem Experten Peter Neururer. Ab 20.30 Uhr schaltet Sport1 dann zu Kommentator Oliver Forster, der live von der Partie aus dem Volksparkstadion in Hamburg berichtet.

Wer überträgt die 2. Liga im TV, Stream und Liveticker?

Zeigt Sky das Spiel?

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen den Hamburger SV gegen den SV Sandhausen um 20 Uhr. Zum Anpfiff um 20.30 Uhr übernimmt dann Kommentator Stefan Hempel.

Wird es einen Livestream geben?

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sport1 mit dem Sport1-Live-Stream einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream empfangen.

Hamburger SV gegen SV Sandhausen im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Samstagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga Hamburger SV gegen den SV Sandhausen live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Hamburger SV gegen SV Sandhausen

