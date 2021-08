Deutsche Tischtennis-Frauen in Tokio im Viertelfinale

Tokio. Deutschlands Tischtennis-Frauen sind ins Viertelfinale des olympischen Turniers in Tokio eingezogen.

Die an Position drei gesetzten Han Ying, Petrissa Solja und Shan Xiaona setzen sich in der ersten Runde am Sonntag mit 3:0 gegen Australien durch. In dieser Besetzung hatte die deutsche Mannschaft vor fünf Jahren in Rio die Silbermedaille gewonnen und musste sich im Endspiel nur dem hohen Favoriten China geschlagen geben. Um den Einzug in das Halbfinale geht es an diesem Dienstag (3.00 Uhr/MESZ) gegen Südkorea oder Polen. Der kommende Gegner wird erst am Montag ermittelt.

"Wir sind so stark zusammen. Das war ein super Spiel, auch wenn Australien für die erste Runde ein dankbares Los ist", sagte Solja: "Aber wir haben uns diese Auslosung auch verdient, weil wir Top Vier gesetzt sind." Die Europameisterin rechnet nun mit Südkorea als nächstem Gegner. "Mit besseren Gegnern steigern wir erfahrungsgemäß auch unsere Leistungen. Alle Gegner hier haben einen Mega-Respekt vor uns und wir können sehr selbstbewusst sein", sagte Solja.

Die Doppel-Europameisterinnen Solja (27 Jahre) und Shan (38) hatten zu Beginn im Metropolitan Gymnasium von Japans Hauptstadt beim 3:0 (11:1, 11:5, 11:4) keinerlei Probleme mit den überforderten Melissa Tapper und Michelle Bromley. Han (38) hatte anschließend gegen die ebenfalls in China geborene Lay Jian Fang kleinere Schwierigkeiten. Sie musste beim 3:2 (13:11, 9:11, 11:4, 7:11, 11:2) im ersten Einzel zwei Sätze gegen die 48-Jährige abgeben. Shan machte mit einem 3:0 (11:2, 11:3, 11:9) gegen Bromley den Erfolg gegen die an Position 16 gesetzten Australierinnen perfekt.

