Lutz Long und Jesse Owens – Ein Tag Freundschaft für die Ewigkeit

Vor den Augen der Nazis: Wie der Deutsche Luz Long und Jesse Owens bei Olympia 1936 in Berlin zu Freunden wurden – und was blieb.

Berlin. Seit gut einer Woche sind viele Augen auf Tokio gerichtet – nicht nur von Menschen, die sowieso Sportfans sind. Olympische Spiele üben eine größere Faszination aus, wegen der Medaillen, die dort vergeben werden, wegen der Sportarten, die sonst nur selten im Fokus stehen. Wegen der bunten Vielfalt der Teilnehmer und der Emotionen, die dort extrem ausgelebt werden. Manchmal auch wegen besonderer Augenblicke des Respekts, des Sportsgeistes, der Freundschaft über tiefe Gräben hinweg. So wie ausgerechnet bei den Nazi-Spielen in Berlin 1936.

Im Mittelpunkt standen ein blonder Deutscher und ein schwarzer US-Amerikaner, Europarekordler Luz Long und Weltrekordler Jesse Owens, die besten Weitspringer ihrer Zeit. Das Drehbuch der Nationalsozialisten sah vor, dieses Duell wenige Wochen nach dem Sieg des Boxers Max Schmeling über den dunkelhäutigen Joe Louis zu einem weiteren Beleg für die angebliche Überlegenheit der arischen Rasse zu machen. Daraus wurde nichts, im Gegenteil: Long war nicht nur unterlegen, er blickte zu seinem Konkurrenten auf.

Hitler ist entsetzt, als Owens und Long sich umarmen

Das Bild der beiden Athleten, wie sie nebeneinander lächelnd und fachsimpelnd auf dem Rasen des Olympiastadions liegen, wurde berühmt. Long hatte sich dem Amerikaner vorgestellt: „Ich bin Luz Long. Ich glaube, wir haben uns noch nicht getroffen.“ Owens war verblüfft, in Nazi-Deutschland von einem blonden Deutschen auf Englisch angesprochen zu werden. Sie freundeten sich schnell an.

Ihr sportlicher Zweikampf war legendär. Long erzielte in seinem vierten Versuch eine persönliche Bestleistung von 7,87 Metern und zog mit Owens gleich. Der konterte mit 7,94 Metern und stellte im letzten Versuch mit 8,06 Metern einen olympischen Rekord auf. Zu viel, zu weit für seinen Gegner. Owens verließ Berlin als viermaliger Olympiasieger.

Long, der anschließend zwei Jahre ohne Niederlage blieb, war besiegt, aber nicht am Boden zerstört. Er erkannte sportlich an, einem Besseren unterlegen zu sein. Adolf Hitler und andere Nazi-Größen, die von der Ehrentribüne aus das Geschehen verfolgt hatten, waren entsetzt, als sie sahen, was nach der Siegerehrung geschah. Long nahm Owens in den Arm und drehte eine halbe Ehrenrunde mit ihm. So stellten sie sich die Olympischen Spiele in Berlin nicht vor.

Der Amerikaner sagte später: „Es brauchte sehr viel Mut, sich vor den Augen Hitlers mit mir anzufreunden. Hitler muss wohl wahnsinnig geworden sein, als er sah, wie wir uns umarmten.“ Schwarz-weiße Freundschaft unterm Hakenkreuz.

Luz Long stirbt 1943 als Soldat auf Sizilien

Zu den traurigen Seiten der Geschichte gehört, dass beide sich nach diesem einen gemeinsamen Tag, dem Vorkampf am Vormittag und dem Finale am Abend, nie wiedergesehen haben. Weltreisen standen zu jener Zeit nicht auf der Tagesordnung. Wenig später begann der Krieg.

Long kam aus einer weltoffenen Familie, war aber weder Regimegegner noch strammer Nazi, eher Mitläufer. Seine Freundschaft mit Owens soll ihm einen schriftlichen Rüffel von Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß eingebracht haben: „Umarmen Sie nie wieder einen Neger.“ Weitere Folgen hatte sein Verhalten nicht.

1940 trat der promovierte Jurist in die NSDAP ein, Mitglied in der SA war er schon seit 1938 gewesen. Als Soldat wurde er nach Italien versetzt, wo er im Juli 1943 auf Sizilien starb.

Haben sich Owens und Long auch nie wieder gesehen, so blieben sie doch durch eine Brieffreundschaft verbunden. Aus dem vermutlich letzten Brief hat der Amerikaner nach dem Krieg zitiert.

„Lieber Freund Jesse! … Ich fürchte nur, für die falsche Sache zu sterben. Ich hoffe, dass meine Frau und mein Sohn überleben werden. Ich bitte dich als meinen einzigen Freund außerhalb Deutschlands, dass du sie eines Tages besuchen wirst, um ihnen zu sagen, warum ich dies tun musste und wie schön die Zeit war, die wir gemeinsam erlebten. Luz“

Owens lädt Longs Sohn zum Spiel der Globetrotters ein

Das tat Owens. 1951 kehrte er als Promoter der Harlem Globetrotters zurück nach Deutschland. Er traf Longs Witwe und lud den zehnjährigen Kai-Heinrich Long, der seinen Vater nicht mehr kennengelernt hatte, zu einem Spiel ein.

1964 gab es ein weiteres Treffen in Berlin, die berühmte Szene im Olympiastadion wurde nachgestellt – diesmal mit Owens und Long jr. auf dem Rasen. Zum letzten Mal war Owens 1972 in Deutschland, bei den Spielen in München, wo es im Olympiapark ein Luz-Long-Ufer gibt. In Berlin existiert seit 1984 die Jesse-Owens-Allee. Der Sportstar starb 1980 an Krebs.

Was nicht starb, war die Freundschaft oder zumindest der Kontakt zwischen den Familien. Bei der Einweihung des neuen Olympiastadions 2004 liefen als Ehrengäste Gina Owens Hemphill und Julia Vanessa Long, die Enkelinnen der einstigen Athleten, über die blaue Tartanbahn. 2009 bei der Leichtathletik-WM in Berlin wurden den drei besten Weitspringern der Welt ihre Medaillen ebenfalls von den Enkelinnen überreicht. So wird die Erinnerung einer außergewöhnlichen Freundschaft hoffentlich noch eine Weile am Leben erhalten.

Wie viel ihm die Umarmung Longs an jenem 4. August 1936 bedeutete, hat Jesse Owens einmal so beschrieben: „Man könnte alle Medaillen und Pokale, die ich habe, einschmelzen. Aber sie könnten die 24-Karat-Freundschaft, die ich in diesem Moment für Luz empfand, kein bisschen goldener machen.“

Der Text ist Teil einer Themenausgabe der „Berliner Morgenpost“ zum Tag der Freundschaft, erschienen am 30. Juli 2021.