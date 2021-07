Judoka Dominic Ressel (blau) hat seinen Auftaktkampf in Tokio gewonnen.

Olympia Judoka Ressel in Tokio im Viertelfinale

Tokio. Dominic Ressel hat für die ersten Siege eines deutschen Judoka bei den Olympischen Spielen in Tokio gesorgt und das Viertelfinale erreicht. Der 27-Jährige aus Kronshagen gewann zunächst seinen Auftaktkampf in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm gegen den Palästinenser Wesam Abu Rmilah nach gut einer Minute mit Ippon.

Anschließend setzte er sich gegen den WM-Dritten Frank de Wit aus den Niederlanden in der Verlängerung mit Waza-ari, der zweithöchsten Wertung im Judo, durch. Im Viertelfinale trifft Ressel auf den Japaner Takanori Nagase, Olympiadritter von Rio de Janeiro.

An den ersten drei Wettkampftagen im legendären Nippon Budokan waren die deutschen Judokas jeweils zum Auftakt gescheitert. Martyna Trajdos verlor am Dienstag ebenfalls ihren ersten Kampf. Die 32 Jahre alte Hamburgerin unterlag in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm der Ungarin Szofi Ozbas im Golden Score mit Waza-ari.

