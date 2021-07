Deutsche Bogenschützinnen gewinnen Bronzemedaille

Tokio. Wäre es ein 100-Meter-Rennen gewesen, Michelle Kroppen hätte einen klassischen Fehlstart hingelegt. So aber war es vielleicht der Startschuss für die beiden Mannschaftskolleginnen, die Bronzemedaille zu sichern. „Yes“, schrie die 25 Jahre alte Bogenschützin aus Jena vor sich her, als sie gegen Belarus ihren letzten Pfeil abgefeuert und mit größtmöglicher Präzision in die Zehn gesteuert hatte. Dann: eine Acht von Charline Schwarz (20) und gar noch eine Zehn von Lisa Unruh (33). Die deutschen Frauen lagen sich in den Armen, Platz drei bei den Olympischen Spielen in Tokio. Oder wie die Berlinerin Unruh sagte: „Bäm, alle standen zusammen – es war geil.“

„Ich wusste gar nicht, dass ich so laut sein kann“

„Ich wusste gar nicht, dass ich so laut sein kann“, sagte Kroppen ein paar Minuten später abseits der Schießanlage und lachte. Zuvor war es eine Hitze- und Nervenschlacht, draußen im Yumenoshima Park. Bronze ist es geworden, Silber hätte es vielleicht sogar sein können. Im Halbfinale gegen das russische Team hätte Lisa Unruh mit dem letzten Pfeil eine 6 und damit zur 3:1-Führung genügt – ein Vorteil für den vielleicht danach schon entscheidenden Satz. Die Berliner löste den Schuss aus, dessen Zischen wurde nur noch vom Ziepen der Grillen übertönt. Mit jedem Meter driftete der Pfeil nach rechts ab, landete in der Zwei. Die Russinnen holten den Satz und schafften dann auch den Finaleinzug. „Ich konnte meine Technik ausüben, habe die Spannung verloren – und dann war der Pfeil richtige kacke“, sagte die Unglücksschützin.

„Es kann mal etwas schief gehen. Das Entscheidende ist, dass man sich danach wieder fängt und an seine Stärken glaubt.“ Was Bundestrainer Oliver Haidn über den missglückten Augenblick sagte, hatte Gültigkeit für das ganze Jahr und den Start in den olympischen Wettkampf. Viel zeitlicher, aber auch enormer monetärer Aufwand waren nötig, um sich bestmöglich auf den Saison-Höhepunkt vorzubereiten. In der Qualifikation am Freitag lief gar nichts zusammen. „Da kamen mir natürlich schon Gedanken: Was ist da los, es läuft doch eigentlich?“, so Haidn. Manchmal bringt es aber gar nichts, sich den Kopf zu zerbrechen. „Wir haben uns dann entschlossen, doch nichts zu ändern, sondern zusagen: Wir müssen gewinnen, koste es, was es wolle.“

Der 6:2-Auftakt gegen Chinesisch Taipeh war dann eine Befreiung. „Dann hatten wir Kraft und Zuversicht, die kurzfristig auf Eis gelegt war“, sagte der Bundestrainer voller Stolz. Durch das 6:2 über Mexiko im Viertelfinale war das deutsche Trio im Medaillenrennen, das 1:5 gegen die Russinnen bedeutete ein Duell mit Belarus um Bronze. Vor allem Charline Schwarz, in der Qualifikation am Freitag nur 60., steigerte sich. „Man hat Höhen und Tiefen, ich bin noch so jung, da kann es noch viele Ausschläge geben“, sagte sie. „Ich weiß, dass ich im Team schießen kann, die anderen wussten es auch.“

Eine Runde Karten spielen ersetzt die Siegesfeier

Am Ende war es ein souveräner 5:1-Erfolg über die Osteuropäerinnen – besiegelt von Lisa Unruh mit einer Zehn. Vor fünf Jahren in Rio hatte sie Silber im Einzel gewonnen. Welche Medaille ist schöner? „Das eine war damals, das andere ist heute – ich habe mir diese Teammedaille so gewünscht. Und wir haben sie gemacht.“ Gefeiert werden sollte der Erfolg eher ruhig: „Das Deutsche Haus ist immer schön, man nimmt jede Feierlichkeit mit. Dass es hier fehlt, ist genauso richtig und schade zugleich, dass hier keine Zuschauer waren“, sagte Marleen Kroppen. Mit Blick auf den Einzelwettbewerb am Freitag sagte Lisa Unruh nur mit zwinkerndem Auge: „Wir gönnen uns heute richtig was und spielen Karten.“