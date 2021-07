2. Bundesliga: Hamburger SV gegen Dynamo Dresden live im TV & Stream

2. Spieltag in der 2. Bundesliga: Am Sonntag empfängt der Hamburger SV Dynamo Dresden. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

2. Spieltag in der zweiten Bundesliga: Am Sonntag (1. August, Anstoß 13.30 Uhr) empfängt der HSV Dynamo Dresden. Zum Auftakt hat der Hamburger SV den FC Schalke 04 nach Pausenrückstand mit 3:1 geschlagen und konnte die ersten drei Zähler im Kampf um die Rückkehr ins Oberhaus sammeln. Kann der HSV auch das Spiel am Sonntag gegen Dynamo Dresden für sich entscheiden? Das letzte Aufeinandertreffen im September 2020 in der 1. Runde des DFB-Pokals gewann Dynamo Dresden souverän mit 4:1.

Das Spiel Hamburger SV gegen Dynamo Dresden wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung beginnt am Sonntag (1. August) um 13.15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr. Erste Bilder der Partie im Free-TV wird es ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen geben.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Der Streaming-Dienst DAZN bietet ab 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips des Spiels an.

Alle Informationen zur Partie erhalten sie im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga Hamburger SV gegen Dynamo Dresden live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Hamburger SV gegen Dynamo Dresden

