BFC Dynamo und VSG Altglienicke starten mit guten Chancen

Die Berliner Klubs wollen in der Regionalliga Nordost um den Aufstieg mitspielen – und sind künftig auch per Livestream zu sehen.

Berlin. Ohne Berlin wäre in der Regionalliga Nordost wohl nur halb so viel los – zumindest gefühlt. Drittliga-Aufsteiger Viktoria 89 hat die Spielklasse zwar verlassen, dafür ist mit Aufsteiger SV Tasmania ein anderer klangvoller Name nachgerückt. Hinzu kommen der BFC Dynamo und der Berliner AK, Vorjahres-Vizemeister VSG Altglienicke und Lichtenberg 47, Tennis Borussia und Herthas U23. Mehr Hauptstadt-Prägung kann man sich in der vierten Liga nicht wünschen.

Weil mit Energie Cottbus, Carl Zeiss Jena und dem Chemnitzer FC weitere Traditionsklubs warten, verfügt die Spielklasse über ein spannendes Potenzial. Das lockt interessante Partner: Ostsport.tv streamt in dieser Saison live.

Schon am Sonnabend können die Auftaktpartien des BAK (12 Uhr gegen Jena), von Altglienicke (13 Uhr bei Optik Rathenow) und des BFC Dynamo (16 Uhr bei Lok Leipzig) live am Bildschirm verfolgt werden, ehe auch Lichtenbergs Auftritt am Sonntag (13 Uhr in Meuselwitz) gezeigt wird. Tasmania (2:0 gegen Babelsberg), Tennis Borussia (1:3 in Chemnitz) und Herthas U23 (0:4 in Halberstadt) waren bereits am Freitagabend in die Saison gestartet.

Noch wichtiger ist für die Klubs jedoch, dass vorerst wieder Stadionzuschauer zugelassen sind. Überhaupt gleicht der Liga-Beginn einer Erlösung, denn nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch des Vorjahres lag der Spielbetrieb fast neun Monate brach. Eine lange Zeit, in der es den Klubs nicht zuletzt an Einnahmen fehlte. Eine gewisse Sorge kickt weiter mit. „Den nächsten Abbruch würden einige, gerade auf Zuschauereinnahmen angewiesene Vereine, existenziell kaum überleben“, sagt Altglienickes Sportlicher Leiter Lothar Hamann.

Anders als im Vorjahr steigt der Meister der insgesamt 20 Klubs in den nächsten zwei Spielzeiten nicht automatisch auf, sondern muss sich in der Relegation gegen den Nord-Champions durchsetzen. Je nach dem, wer den Sprung in die Dritte Liga schafft und wie viele Nordost-Vereine von dort absteigen, verändert sich auch die Zahl derer, die die Regionalliga nach unten verlassen müssen.

Bei günstigster Konstellation gibt es drei Absteiger – theoretisch sind aber auch sechs möglich. Knapp werden dürfte es für Tasmania, vermutlich auch für Tennis Borussia. „Sechs, sieben unter Profibedingungen arbeitende Vereine marschieren vorne weg und drei, vier Mittelständler können vielleicht in beide Richtungen überraschen“, meint TeBes Sportlicher Leiter Claudio Offenberg: „Der Rest kämpft um den Ligaverbleib.“

Zum Kreis der Titelanwärter zählen neben Jena und Cottbus auch der BFC Dynamo und die vom früheren Hertha-Coach Karsten Heine (66) trainierte VSG Altglienicke, die künftig in Herthas Amateurstadion aufläuft.

Berlins Pokalsieger Dynamo verstärkte sich derweil unter anderem mit Magdeburgs Torjäger-Legende Christian Beck (33). Ob das reicht, um ganz vorn mitzuspielen? Das zeigt sich ab diesem Wochenende. JL

