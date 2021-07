Helden der Hauptstadt - Das Olympia-Special

Berlin. Conrad Scheibner muss sich noch ein wenig gedulden. Karolina Pahlitzsch ebenfalls. Und auch Theo Reinhardt und Annika Schleu haben noch ein paar Tage vor sich, bevor es ernst wird. Die vier Berliner starten ihr Abenteuer Olympia erst in der zweiten Woche. Für einige andere wie etwa die Handballer um Füchse-Kapitän Paul Drux oder die Hockey-Nationalmannschaft mit Martin Häner geht’s hingegen schon am Sonnabend los.

Was sie aber alle vereint: Sie leben ihren Traum. Tokio, die Olympischen Sommerspiele, das weltgrößte Sportevent – darüber haben Scheibner, Drux und Co. in den vergangenen gut drei Monaten im Podcast „Helden der Hauptstadt“ gesprochen. Und passend zur Eröffnung der Spiele gibt’s in der neuen Folge ein „Best of“ der bisherigen Helden.

Mit Hockspieler Martin Häner (32), der seine Karriere nach Tokio beenden will, weil er „gemerkt hat, dass es langsam reicht“. Zum Abschluss darf es für den Olympiasieger von 2012 und den Bronzemedaillengewinner von 2016 gern noch mal was Glänzendes sein. „Ich war zweimal dabei, hab zweimal eine Medaille geholt, also darf es beim dritten Mal auch gern wieder eine Medaille werden.“

Mehrere Berliner haben Edelmetall im Blick

Mit Wasserspringer Patrick Hausding (32), der ebenfalls seine letzten Spiele erlebt und bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne tragen durfte. Mit Handball-Nationalspieler Drux, für den Olympia „immer ein großes Ziel“ war, für das er auch auf eine längere Sommerpause verzichtet. Mit Sprinterin Lisa Kwayie, die über 200 Meter an den Start geht, aber auch mit der 4x100-Meter-Staffel liebäugelt, „weil man da endlich mal dieses Teamgefühl hat, mit drei Mädels ein gemeinsames Ziel erreichen kann“.

Mit 400-Meter-Spezialistin Karolina Pahlitzsch, die sich unbedingt noch einen Platz im Quartett sichern will. Mit Bogenschützin Lisa Unruh, die den silbernen Erfolg von Rio 2016 wiederholen möchte. Mit Schwimmerin Leonie Kullmann, die trotz ihrer jungen 21 Jahre schon ihre zweiten Sommerspiele erlebt und ein klares Ziel mit der 4x200-Meter-Staffel Freistil hat: „Wir sind vier schnelle Mädels, wir wollen ein gutes Ergebnis abliefern und in die Top Acht schwimmen.“

Experten-Wissen und TV-Hinweise für die Auftritte der Berliner

Mit Bahnradfahrer Theo Reinhardt, für den „Olympia das Größte ist, was man erreichen kann.“ Und mit dem Kanuten Conrad Scheibner, der seine Olympia-Premiere erlebt und den Traum vom Gold im C1 im Gepäck hat. „Irgendwann ist die olympische Flamme in mir angegangen“, sagt er.

In der neuen Folge „Helden der Hauptstadt“ gibt’s außerdem noch mal eine ordentliche Portion Expertenwissen für die kommenden zwei Wochen – inklusive TV-Hinweise, um die Auftritte der Berliner Sportlerinnen und Sportler nicht zu verpassen. Zu hören unter morgenpost.de/podcast, osp-berlin.de/podcasts, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

