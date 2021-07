Vierer-Kajak: Kanute Ronald Rauhe erklärt das Olympia-Boot

Kanu-Weltmeister Ronald Rauhe spricht über die Besonderheiten des Vierer-Kajaks. Das Wichtigste daran bleibt auch am Ufer verdeckt.

Berlin. Das größte Geheimnis wird gut gehütet. Unter Wasser sieht die Steuerflosse ohnehin niemand. Aber die meiste Zeit ist das große Kajak an Land, und dort wird das sensible Detail verdeckt. „Wir haben ein Jahr getüftelt, um herauszufinden, was die beste Flosse für uns ist“, erzählt Ronald Rauhe. Unzählige Kilometer auf etlichen Gewässern spulte der deutsche Kanu-Vierer ab, ließ viele Messungen durchführen, justierte immer wieder neu. Das Ergebnis der Arbeit darf nun bloß niemand kopieren und sich damit selbst Vorteile verschaffen. Daher die Vorsicht.