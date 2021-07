Karolina Pahlitzsch: Aus den USA in die deutsche Spitze

Wenn es beim Wechsel in der 4x400-Meter-Staffel zur Sache geht, ist Karolina Pahlitzsch voll in ihrem Element.

Berlin. Das Gerangel ist voll ihr Ding. Wenn in der 4x400-Meter-Staffel mit Ellbogen und Schubsern um die beste Ausgangsposition gekämpft wird, fühlt sich Karolina Pahlitzsch so richtig wohl. Dann wird aus der Sprinterin, die sonst einsam ihre Stadionrunde zieht, ein echtes Mannschaftstier. Der Lohn: Bei den World Relays Anfang Mai gab es für das deutsche Quartett den sechsten Platz und damit auch das Ticket zu den Olympischen Spielen in Tokio (23. August bis 8. August).

Dass die Berlinerin mit nach Japan fliegt, steht seit wenigen Tag fest, seit sie vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) neben fünf anderen Läuferinnen offiziell nominiert wurde. Ein Etappenziel für die 27-Jährige. „Jetzt kann ich darüber nachdenken, wie ich es auch in die Staffel schaffe“, erzählt sie in der neuen Folge „Helden der Hauptstadt“, dem Podcast des Olympiastützpunktes Berlin und der Berliner Morgenpost.

Gut drei Wochen sind es noch, bis im Nationalstadion von Tokio der Startschuss für die Staffel fällt. Bis sich die Bundestrainer entscheiden müssen, wen sie ins Rennen schicken. Orientierungshilfe gibt die deutsche Bestenliste. Dort steht Pahlitzsch mit einer Bestzeit von 52,61 Sekunden auf dem fünften Platz.

Allerdings geht es unter den deutschen 400-Meter-Sprinterinnen auch recht eng zu, die besten Sechs liegen innerhalb von einer Sekunde. „Man weiß nicht genau, wo man steht, das ist stressig“, sagt Pahlitzsch. „Dadurch laufe ich auch manchmal etwas verkrampft.“ Dass sie aber zu den besten 400-Meter-Sprinterinnen Deutschlands gehört, das ist sicher.

Und schien vor einigen Jahren noch unerreichbar. 2014 hätte die Leichtathletin ihre Förderung verloren, weil die Leistungen nicht mehr reichten. Also ging Pahlitzsch mit einem Stipendium in die USA. An der University of Nebraska-Lincoln begann sie ihr Psychologie-Studium, konnte nebenbei weiter laufen. „Das System war für mich sehr hilfreich“, erzählt sie, „weil alles eine Struktur hatte, weil ich sowohl Sport als auch Uni sehr gut hinbekommen habe.“

In den USA steigert die Berlinerin ihre Bestzeiten

Als sie sich in ihrem Umfeld in Nebraska nicht mehr richtig wohlfühlte, stand sie 2017 vor der Entscheidung: gehen oder bleiben? „Ich war verletzt und wurde aber dazu gedrängt, weiter zu rennen“, erzählt sie. Am Ende wechselte Pahlitzsch an die University of Arizona in Tucson, „die richtige Entscheidung“, wie sie heute sagt.

Sie steigerte ihre Bestzeiten, lief bei den deutschen Meisterschaften auf Rang fünf und sicherte sich einen Startplatz für die Europameisterschaften 2018 im Berliner Olympiastadion. „Das war sehr unerwartet“, sagt Pahlitzsch, die dafür extra aus den USA angereist war. „Ich bin bei den Deutschen dann mit einer Bestzeit eingestiegen, bin Fünfte geworden. Aber trotzdem nominiert worden. Dann durfte ich im Vorlauf laufen und war am Ende auch im Finale dabei. Das vor heimischem Publikum, Eltern und Freunden. Das war noch mal ein Schub.“

Die 400 Meter Hürden hat sie irgendwann verweigert

Der Durchbruch in die deutsche 400-Meter-Elite war einer nicht ganz einfachen Entscheidung zu verdanken. Eigentlich war Pahlitzsch neben der flachen Distanz auch über 400-Meter-Hürden unterwegs. Dann aber kam 2018 der Komplettaussetzer. „Ich hab die Hürden verweigert“, erzählt die Psychologie-Studentin. Der Kopf spielte nicht mehr mit, der Abstand zu den Hürden passte nicht, die Verletzungsgefahr war zu groß.

Mittlerweile hat die Athletin der LG Nord das Thema abgehakt, konzentriert sich auf die Stadionrunde ganz ohne Hürden. Herausforderungen gibt es sowieso genug. So wie 2019, als sie mit dem Bachelor in der Tasche zurück nach Deutschland ging. „Ein Schritt, für den ich noch nicht bereit war“, weiß Pahlitzsch heute. Weil die Kommunikation mit dem Trainer nicht mehr funktioniert hat, war die Rückkehr in die Heimat – zurück zu ihrem langjährigen Coach Bernd Knobloch – trotzdem die beste Lösung.

„Ich bin zurückgekommen, dann kamen deutsche Meisterschaften, dann die Weltmeisterschaften, da konnte ich mich gar nicht damit befassen, was passiert. Das war eine extreme Umstellung, die wirklich schwer war, für die ich gar nicht die Zeit hatte, sie zu verarbeiten“, erklärt die Sprinterin.

Mit der WM-Teilnahme 2019 kommt der Durchbruch

Der zweite Rang bei der DM bescherte ihr einen Platz in der Mixed-Staffel bei der WM in Doha. Zwischendurch standen noch die European Games an, bei denen sie mit der deutschen Leichtathletik-Mannschaft die Bronzemedaille gewann. „Das war auch ein krasser Erfolg, mit so vielen Emotionen“, erinnert sie sich.

Bei den World Relays in Polen gab es für Karolina Pahlitzsch und die deutsche 4x400-Meter-Staffel die Qualifikation für Olympia.

Bei der WM im Oktober 2019 reichte es mit der Mixedstaffel dann zwar nicht bis ins Finale, stattdessen aber für die Erkenntnis: „Hey, ich bin dann doch in der deutschen Spitze angekommen.“ Trotz aller Widrigkeiten. Die Tatsache in Deutschland wieder in einer Halle trainieren zu müssen, machte ihrem Körper zu schaffen.

Schwierige Umstellung vom warmen Arizona ins kalte Berlin

„Ich hatte dann alles einmal durch, Probleme mit dem rechten Fuß, Entzündung in der Ferse“, erzählt Pahlitzsch. „Hallentraining, wenn man es nicht mehr gewohnt ist, ist schon hart. Da bin ich auch leicht depressiv geworden, hab mich gefragt, warum ich mir das eigentlich antue.“

Dass dann auch noch die Corona-Pandemie das Leben völlig auf den Kopf stellte, war nicht unbedingt hilfreich. „Ich überdenke immer gern alles, für mich war die Corona-Zeit gar nicht gut“, sagt Pahlitzsch. Strukturen, wie sie die Athletin aus den USA kannte, fehlten. „Ich hab mir dann einen Uniplatz gesucht, hab versucht, mir diese Strukturen zu schaffen.“

Doch auch das Training war ungewohnt, ihre neu gefundene Trainingsgruppe durfte wegen der Corona-Auflagen nicht in die Halle. „Da hast du niemanden, der dich pusht“, erklärt Pahlitzsch. „Auf Dauer ist das echt langweilig.“ Weil sie einsam ihre Runde drehen musste. Und das Gerangel fehlte.

