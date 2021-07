Live! Spanien drückt nach der Pause: Olmo dreht auf

Der viermalige Weltmeister trifft im EM-Halbfinale an diesem Dienstag auf den dreimaligen EM-Champion aus Spanien. Zum Live-Ticker.

London. Viermaliger Weltmeister gegen dreimaliger EM-Champion, die zwei besten Offensiven des Turniers im Duell: Das EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien an diesem Dienstag (21 Uhr/ARD und Magenta TV) verspricht Spektakel und einen großen Fußball-Abend. „Es wird ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften versuchen werden, ihren Stil auf den Platz zu bringen“, kündigte Italiens Verteidiger Leonardo Bonucci an.

Die Azzurri gehen nach starken Turnier-Leistungen als leichter Favorit ins Duell, aber auch die Furia Roja hat sich nach schleppendem Beginn ins Turnier gekämpft.

Perfekte Ballbeherrschung: Spaniens Mikel Oiarzabal (links) gegen Emerson.

Foto: AFP

Italien mit einer Änderung - Spanien ohne Morata

Im italienischen Kader fehlen wird Leonardo Spinazzola, der sich im Viertelfinale einen Achillessehnenriss zugezogen hatte. Er wird von Chelsea-Profi Emerson ersetzt. Auf den übrigen Positionen vertraut Coach Roberto Mancini der gleichen Startformation wie im Viertelfinale.

Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique verändert seine Anfangself auf drei Positionen. Der Leipziger Dani Olmo beginnt im Angriff für den verletzten Pablo Sarabia (muskuläre Probleme). Zudem sitzt Mittelstürmer Álvaro Morata erstmals bei dieser EM zu Beginn nur auf der Bank. Für ihn spielt Mikel Oyarzabal. In der Innenverteidigung ersetzt Eric García Villarreals Pau Torres. (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker für das EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien