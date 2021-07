EM 2021: Wann ist das Finale? – Zuschauer, Spielort, Datum

Essen. Schon vor dem Start des EM-Turniers Mitte Juni träumten alle 24 Nationen vom großen Finale um den silbernen Pokal. Inzwischen sind nur noch vier Mannschaften im Turnier – und für England, Dänemark, Italien und Spanien ist der EM-Pokal schon zum Greifen nahe (alle Informationen zu den Halbfinals gibt es hier). Nur noch ein Sieg trennt sie vom Endspiel.

Doch wann findet das Finale der EM 2021 eigentlich statt? Wo wird es ausgetragen? Wie viele Zuschauer sind zugelassen? Wir informieren Sie in diesem Artikel. Alle Fragen und Antworten.

Wann ist das Finale der EM 2021?

Das letzte und wohl auch wichtigste Spiel der diesjährigen Europameisterschaft findet am Sonntag, den 11. Juni, um 21.00 Uhr statt. Knapp zwei Stunden später wird also der Europameister feststehen – sofern es nicht in die Verlängerung geht.

Ein „kleines Finale“, also ein Spiel um Platz drei gibt es bei Europameisterschaften übrigens nicht – anders als bei Weltmeisterschaften, wo diese Begegnung fest im Spielplan verankert nicht. Bei EM-Turnieren wird der dritte Platz seit 1984 nicht mehr ausgetragen.

Wo ist das EM-Finale 2021?

Die Uefa hat bereits weit im Vorfeld des Turniers festgelegt, dass das Finale der EM in diesem Jahr in London stattfinden wird, genauer: Im legendären Wembley-Stadion. Die Arena im Londoner Stadtbezirk Brent wurde 2007 nach dem Abriss des alten Wembley-Stadions erbaut und hat eine Maximalauslastung von 90.000 Sitzplätzen.

Das Londoner Wembley-Stadion.

Foto: dpa

Auch die beiden Halbfinalspiele Italien gegen Spanien und England gegen Dänemark werden am Dienstag und Mittwoch bereits im Wembley ausgetragen. Fans aus Dänemark beispielsweise dürfen beim zweiten Halbfinale allerdings nicht ins Stadion.

EM-Finale 2021: Wie viele Zuschauer sind zugelassen?

Über die Zuschauerfrage wird im Vorfeld des EM-Finales hitzig diskutiert. Wie am 22. Juni offiziell bekannt gegeben wurde, sind für das Endspiel 60.000 Fans zugelassen – das Stadion darf also zu 75 Prozent ausgelastet werden.

Wie gefährlich ist die EM? Kritik an Uefa wird lauter

Und das, trotz der steigenden Corona-Fallzahlen in England. Die hochansteckende Delta-Variante lässt die Corona-Fälle in Großbritannien derzeit wieder in die Höhe schießen. Zu Wochenbeginn liegen die Sieben-Tage-Inzidenzwerte auf der Insel wieder bei knapp 200.

Kritik an der Zulassung von 60.000 Fans in London gab es zuletzt reichlich. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich bei einem Besuch beim britischen Premierminister „besorgt“ darüber. (rha)

Nach dem Sieg gegen Deutschland im EM-Achtelfinale ließen sich die Engländer im Wembley von 40.000 Fans feiern - im Halbfinale gegen Dänemark sind sogar 60.000 Zuschauer zugelassen.

Foto: dpa

EM-Finale 2021: Das Wichtigste im Überblick