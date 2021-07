DFB-Pokal: Hertha BSC in Meppen, Union Berlin reist nach München

Köln/Berlin. Für Hertha BSC führt der Traum vom Finale des DFB-Pokals im heimischen Olympiastadion in der kommenden Saison über das Emsland. Wie die Auslosung am Sonntag ergab, tritt der Fußball-Bundesligist in der ersten Runde (6.-9. August) beim Drittligisten SV Meppen an. Der Traditionsklub war in der vergangenen Saison sportlich aus der Dritten Liga abgestiegen, hielt durch den Lizenzentzug des KFC Uerdingen jedoch die Klasse.

„Wir dürfen sie nicht unterschätzen“, sagte Herthas Chefcoach Pal Dardai, „aber in meiner Zeit als Trainer haben wir uns nie blamiert. Wir wollen weiterkommen. Das Ziel ist das Finale.“

Auch der 1. FC Union Berlin bekommt es zum Auftakt mit einem Drittligisten zu tun. Für die Köpenicker geht es zu Türkgücü München, einen Klub, der zum ersten Mal überhaupt am Wettbewerb teilnimmt.

„Wir treffen auf einen extrem ehrgeizigen Gegner, der klare Ambitionen in Richtung Zweite Liga hegt“, sagte Unions Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert: „Wir werden schon in der ersten Runde gefordert sein.“

Dritter Berliner Starter trifft auf den VfB Stuttgart

Noch immer unklar ist, wer der dritte Pokalstarter aus der Hauptstadt sein wird. Bei der Auslosung war die Berliner Kugel im Amateur-Topf neutral. Sportlich hatte sich Regionalligist BFC Dynamo als Landespokalsieger qualifiziert, allerdings hat ein anderer – namentlich nicht genannter – Berliner Klub am 1. Juli Revision beim DFB-Bundesgericht gegen die Benennung des BFC eingelegt.

Die Revision richtet sich laut DFB gegen eine Entscheidung des Verbandsgerichts des Berliner Fußball-Verbandes (BFV), der den Landespokal im Zuge der Corona-Pandemie modifiziert hatte. Weil die unterklassigen Ligen pausierten, entschied der Verband, den Wettbewerb nur mit den verbliebenen Regionalligisten zu beenden. Wer auch immer Berlin nun vertreten wird: Gegner in der ersten Runde ist der Bundesligist VfB Stuttgart.

Den Traumgegner aller Amateurklubs bescherte „Losfee“ Thomas Broich dem Oberligisten Bremer SV. Die Hanseaten empfangen den Rekord-Pokalsieger Bayern München. Borussia Dortmund startet die Mission Titelverteidigung beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 1. Mai 2022 statt.

