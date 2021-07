Boateng von Hertha BSC duelliert sich mit Kruse von Union Berlin

Kevin-Prince Boateng will Hertha BSC wieder zur Nummer eins in Berlin machen.

Berlin. Mit diesen beiden Typen wird das Hauptstadtderby sicher nicht langweilig: Rückkehrer Kevin-Prince Boateng (34) von Hertha BSC und Max Kruse (33) von Union Berlin stehen nicht nur für große Fußball-Kunst, sondern auch für Selbstvertrauen, markige Worte und gute Unterhaltung. Gleich zu Beginn der Vorbereitung schicken die beiden Alphatiere kleine Spitzen in Richtung des anderen.

Schon am Freitag veröffentlichte Hertha BSC einen kleinen Clip bei Instagram. Darin zu sehen: Boateng im Trainingslager in Neuruppin, der einen Anruf auf seinem Handy annimmt – mutmaßlich aus Köpenick.

„Nein, ich bin nicht mehr da“, sagt er ins Telefon: „Ich habe bei Hertha unterschrieben. Ich habe keine Lust, bei euch und bei Union zu spielen.“

Der Rückkehrer von Hertha BSC nimmt Kruses Konter mit Humor

Kruses Konter ließ nicht lange auf sich warten. Er antwortete auf seinem Instagram-Account, tat in einem Video so, als würde er einen Anruf von Boateng annehmen.

„Hallo Prince. Ach, Du hast keine Lust bei Union zu spielen? Kein Problem, international ist eh nichts für die Blauen. Reingehauen.“ Anders als Hertha hatte sich Union bekanntlich sensationell für die Europa Conference League qualifiziert.

Boateng nahm die Replik locker und mit Humor. Er teilte den Kruse-Beitrag und applaudierte mit einem Emoji.

In der realen Welt duellieren sich Boateng und Kruse am zwölften Spieltag. Am Wochenende um den 20. November steigt das Derby-Hinspiel in der Alten Försterei.

