Das Istaf feiert seinen 100. Geburtstag

Am 3. Juli 1921 wurde das Leichtathletik-Meeting Istaf gegründet. Der 100. Geburtstag wird im September gefeiert.

Berlin. 100 Jahre ist es her, dass drei Berliner Vereine eine Idee hatten. Eine Idee, aus der Großes entstehen sollte. Am 3. Juli 1921 veranstalteten der Berliner SC, der SC Charlottenburg und der Schwimm-Club Poseidon im damaligen Grunewald-Stadion das erste Internationale Stadionfest – mit 20.000 Zuschauern und Wettbewerben in Leichtathletik und Schwimmen. Die Geburtsstunde des Istaf, des ältesten Leichtathletik-Meetings der Welt.

Seitdem ist viel passiert. Das Istaf strich die Schwimm-Wettbewerbe, zog 1937 mit 85.000 Fans ins Olympiastadion um, trotzte dem Zweiten Weltkrieg, feierte den Mauerfall und freute sich 2014 über die „kleine Schwester“, das Istaf Indoor in der Mercedes-Benz Arena. Mittlerweile wurde das Istaf 79 Mal ausgetragen, 15 Mal gab es sogar Weltrekorde. „Das Istaf hat den Fans in den vergangenen Jahren viele unvergessliche Erlebnisse mit herausragenden Sportlerinnen und Sportlern geboten“, sagt Meeting-Direktor Martin Seeber.

Istaf-Veranstalter starten Ticket-Aktion

Gefeiert werden soll das große Jubiläum fünf Wochen nach den Olympischen Spielen am 12. September im Olympiastadion. „Wir sind sehr optimistisch, dass wir dies auch mit unseren Fans tun können“, erklärt Seeber. Auf Grundlage des Hygienekonzeptes, das eine Austragung im vergangenen September trotz Corona-Pandemie und mit einer kleinen Anzahl an Zuschauern möglich gemacht hatte, wird zunächst ein begrenzte Kontingent an personalisierten Tickets vergeben.

Passend zum 100. Geburtstag starten die Veranstalter eine Sonderaktion. Eine Woche lang wird es jeden Tag 100 Karten zum halben Preis geben. Tickets und Infos unter www.tickets.istaf.de.