Fußball-Saison 2021/22 – Alle Termine im Überblick

Saison 2021/22 Die Bundesliga startet am 13. August 2021 in die neue Saison

Das Präsidium des DFB hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2021/2022 bekannt gegeben. Die Hinrunde der Bundesliga beginnt am 13. August 2021 mit einer Partie des amtierenden Meisters. Nach dem 17. Spieltag (17.-19. Dezember) geht es für die Klubs in die Winterpause. Die Rückrunde beginnt in der Bundesliga am 7. Januar 2022 und endet mit dem Saisonfinale am 34. Spieltag am Sonnabend, dem 14. Mai 2022.

Wer überträgt das Eröffnungsspiel?

Mit dem traditionsreichen Duell Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München startet die Bundesliga in ihre 59. Saison. Die Partie, die zugleich die jeweils erste Ligapartie der Trainer Adi Hütter und Julian Nagelsmann für ihre neuen Clubs sein wird, beginnt um 20:30 Uhr und wird live bei DAZN und SAT.1 übertragen.

Wie sind die Termine der 2. und 3. Bundesliga?

Die 2. und 3. Bundesliga beginnen am 23. Juli 2021. Wie die 1. Liga gehen auch 2. und 3. Liga nach dem am 20. Dezember 2021 in die Winterpause.

Die 2. Bundesliga soll am 23. Juli 2021 mit dem Spiel des Absteigers FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV eröffnet werden und am 15. Mai 2022 mit dem 34. Spieltag enden. Vom 20. Dezember 2021 bis zum 13. Januar 2022 wird die Saison durch eine Winterpause unterbrochen. Die Austragung der Relegationsspiele ist zwischen dem 19. und dem 24. Mai 2022 geplant.

Die 2. Liga startet am 23. Juli

Die Klubs der dritten Liga werden ebenfalls am 23. Juli 2021 wieder in den Spielbetrieb starten. Nach dem 20. Spieltag am 20. Dezember 2021 ist eine vierwöchige Winterpause bis zum 14. Januar 2022 vorgesehen. Die Saison endet am 15. Mai 2022. Die Relegationsspiele zum Einzug in die 2. Bundesliga sind für den 20. und 24. Mai 2022 geplant.

Union gegen Hertha – das Derby steigt Ende November

Wann wird der Supercup ausgetragen?

Der Supercup 2021 zwischen dem FC Bayern München und DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund findet am Dienstag, dem 17. August 2021, im Dortmunder Signal Iduna Park statt. Das Spiel wird live von den TV-Sendern SAT.1 und Sky ausgestrahlt. Anstoß ist um 20.30 Uhr

DFB-Pokal: Wie ist der Spielplan?

Der DFB-Pokal 2021/2022 beginnt mit den Spielen der ersten Hauptrunde am 6. bis 8. August 2021. Weiter geht es mit der zweiten Runde am 26. und 27. Oktober 2021, ehe am 18. und 19. Januar 2022 das Achtelfinale folgt. Die weiteren Termine: Das Viertelfinale findet am 1. und 2. März 2022 statt und das Halbfinale am 19. und 20. April 2022. Das DFB-Pokalendspiel steigt am 21. Mai 2022 wie gewohnt im Olympiastadion Berlin.

Das Finale des DFB-Pokals findet wie gewohnt im Berliner Olympiastadion statt

DFB-Pokal: Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung für die erste Runde im DFB-Pokal findet am Sonntag (4. Juli) statt. Die ARD wird diese live im Free-TV ab 18.30 Uhr und im Live-Stream übertragen.

Das sind die Termine des Rahmenplans 2021/2022 im Überblick

1. Bundesliga

Hinrunde (1.-17. Spieltag) : 13./15. August 2021 bis 17./19. Dezember 2021

: 13./15. August 2021 bis 17./19. Dezember 2021 Winterpause : 20. Dezember 2021 bis 6. Januar 2022

: 20. Dezember 2021 bis 6. Januar 2022 Rückrunde (18.-34. Spieltag): 7./9. Januar 2022 bis 14. Mai 2022

2. Bundesliga

Hinrunde (1.-18. Spieltag) : 23./25. Juli 2021 bis 17./19. Dezember 2021

: 23./25. Juli 2021 bis 17./19. Dezember 2021 Winterpause : 20. Dezember 2021 bis 13. Januar 2022

: 20. Dezember 2021 bis 13. Januar 2022 Rückrunde (19.-34. Spieltag): 14./16. Januar 2022 bis 15. Mai 2022

3. Bundesliga

Hinrunde (1.-20. Spieltag) : 23./26. Juli 2021 bis 17./20. Dezember 2021

: 23./26. Juli 2021 bis 17./20. Dezember 2021 Winterpause : 21. Dezember 2021 bis 13. Januar 2022

: 21. Dezember 2021 bis 13. Januar 2022 Rückrunde (21.-38. Spieltag): 14./17. Januar 2022 bis 15. Mai 2022

DFB-Pokal

1. Hauptrunde: 6./9. August 2021

6./9. August 2021 2. Hauptrunde: 26./27. Oktober 2021

26./27. Oktober 2021 Achtelfinale: 18./19. Januar 2022

18./19. Januar 2022 Viertelfinale: 1./2. März 2022

1./2. März 2022 Halbfinale: 19./20. April 2022

19./20. April 2022 Finale: 21. Mai 2021

