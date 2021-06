Handball: Füchse Berlin gegen den Bergischen HC live im TV & Stream

Duell in der HBL: Am Sonntag empfangen die Füchse Berlin den Bergischen HC. Alle Infos zum Spiel, Tickets & Liveticker.

Saisonfinale in der Handball-Bundesliga: Die Füchse Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Handball-Bundesliga am letzten Spieltag fortgesetzt. Die Berliner besiegten den MT Melsungen mit 35:32 und feierten damit ihren neunten Ligasieg in Serie. Beste Berliner Werfer vor 1000 Zuschauern in Kassel waren Jacob Holm mit neun und Hans Lindberg mit acht Toren.

Jetzt geht es am letzten Spieltag der Saison am Sonntag (27. Juni, 15:30 Uhr) gegen den Bergischen HC. Vor dem Spiel stehen die Füchse auf dem vierten Tabellenplatz. Beim letzten Duell beider Vereine in der HBL im November 2020 gewannen die Berliner mit 31:29.

Füchse Berlin gegen den Bergischen HC im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen den Bergischen HC kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag (27. Juni) um 14.45 Uhr. Ab 15.30 schaltet Sky dann live zum Spiel in die Max-Schmeling-Halle. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Spiel der Füchse gegen den Bergischen HC können online auf Internetseite der Berliner erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Sonntag (27. Juni) um 15.30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle sind aktuell keine Tickets mehr erhältlich.

Covid 19: Wie sind die aktuellen Bestimmungen?

Nach sieben Monaten Pause dürfen die Füchse Berlin wieder vor Zuschauern spielen. Für die letzten beiden Heimspiele plant der Hauptstadtklub mit bis zu 1000 Zuschauern.

Bitte beachten Sie die gültigen Hygieneregeln und Voraussetzungen zum Einlass in die Max-Schmeling-Halle

Maskenpflicht im gesamten Gebäude (medizinische OP-Maske oder FFP2-Maske)

Zutritt nur mit negativen Testnachweis (höchstens 24 Stunden alt, bezogen auf Einlassbeginn)

Nachweise sind beim Einlass vorzuzeigen

Hier finden sie weitere Informationen zu den aktuellen Zugangsrichtlinien

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Füchse Berlin vs. Bergischen HC

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Füchsen Berlin

Lesen Sie mehr zum Thema Füchse Berlin:

Füchse-Boss Hanning wird Trainer beim VfL Potsdam

Füchse-Star Wiede verzichtet auf Olympia

Füchse-Boss Hanning attackiert Gegner Melsungen