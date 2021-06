Warum Sprinterin Lisa Kwayie in der Warteschleife hängt

Lange musste die Sprinterin Lisa Kwayie um ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio bangen. Jetzt ist es so gut wie sicher.

Berlin. Die Startnummer stand auf dem Kopf. Ein untrügliches Zeichen dafür, wie nervös Lisa Kwayie vor ihrem Rennen am vergangenen Wochenende in Regensburg war. Der Fokus, das Ziel: die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Dafür brauchte die Sprinterin über 200 Meter unbedingt noch einmal eine Zeit unter 23 Sekunden.

Gesagt, getan. Mit einem erlösenden Jubelschrei rannte die 24-Jährige nach 22,96 Sekunden über die Ziellinie. In dem Wissen, dass es gereicht hat. Dass die Chancen für ihre erste Olympia-Teilnahme steigen. „Man ahnt gar nicht, was das für mich bedeutet“, sagt die Neuköllnerin, die am Ende darüber lachen konnte, dass sie ihre Startnummer verkehrt herum auf ihrem Oberteil angebracht hatte. „Olympia wäre ein Meilenstein in meiner Karriere, da würde ein riesengroßer Traum in Erfüllung gehen.“

Bis zum 30. Juni muss sich Kwayie noch gedulden, dann werden die Leichtathleten für Tokio endgültig nominiert. Mit ihrer Leistung vom vergangenen Wochenende ist die Berlinerin aber so gut wie gesetzt für einen Start über 200 Meter. Immerhin hatte sie die Norm schon 2019. Doch die Corona-Pandemie ließ Kwayie erst mal in die Warteschleife hängen.

„Das war 2020 ein richtig komisches Gefühl“, erzählt sie in der neuen Folge „Helden der Hauptstadt, dem Podcast des Olympiastützpunktes Berlin und der Berliner Morgenpost, „ich hatte alles erreicht, 2019 lief richtig super, ich wollte den Drive mit ins Olympia-Jahr nehmen. Und dann war das natürlich erst mal ein Schlag.“

Olympia-Vorbereitung war einsam und schwierig

Die Verschiebung der Sommerspiele auf 2021 und die Tatsache, dass ihr Olympia-Ticket gar nicht mehr so sicher ist. Es brauchte eine Bestätigungsnorm, um zu zeigen, dass Kwayie immer noch in der Lage ist, die Leistung von vor gut eineinhalb Jahren abzurufen. Damals war sie bei den Weltmeisterschaften in Doha über 200 Meter in ihrer persönlichen Bestzeit von 22,77 Sekunden ins Halbfinale gestürmt.

Bei den Deutschen Meisterschaften Anfang Juni in Braunschweig holte sich Lisa Kwayie trotz Erkältung den zweiten Platz über 200 Meter.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Eine Zeit, an die sie im vergangenen Jahr nicht mehr herankam. Das Training war schwierig, als Kaderathletin durfte sie zwar trotz Corona-Beschränkungen in der Halle trainieren, war damit aber die einzige aus ihrer Gruppe bei den Neuköllner Sportfreunden. „Da habe ich mich ziemlich oft allein gefühlt und die Einheiten waren echt anstrengend“, erzählt Kwayie. „Mir fiel es super schwer, Motivation zu saugen.“

Deshalb hatte sich ihr Coach Frank Paul etwas einfallen lassen. Jeden Montag stand ein neuer Motivationsspruch auf dem Whiteboard in der Trainingshalle – inklusive Countdown zu den Olympischen Spielen. Außerdem arbeiteten die beiden daran, Kwayies Umfeld ein wenig professioneller aufzustellen.

Kwayie hofft auch auf einen Start mit der Staffel

Mit viel Unterstützung wurde „Team Lisa“ gegründet, ein Zusammenschluss aus Sponsoren, die die Leichtathletin auf ihrem Weg nach Tokio begleiten. „Dass das 2020 geklappt hat, war Wahnsinn, weil das Jahr wirklich nicht leicht war“, sagt Kwayie, die anders als viele ihrer Leistungssportkollegen keiner Sportfördergruppe angehört.

Die Grundlage für einen erfolgreichen Sommer ist also da, jetzt fehlt nur noch das offizielle Olympia-Ticket – über die 200 Meter und vielleicht auch für die 4x100-Meter-Staffel. „Mit der Staffel ist es unglaublich toll, auch mal gemeinsam etwas zu erreichen“, schwärmt Kwayie, die bei der EM 2018 in Berlin Gold mit dem Quartett des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) gewann.

Allerdings gibt es da in diesem Jahr so einige Anwärter, die über die 100 Meter schon deutlich schneller waren als Kwayie. „Die Mädels haben gerade ein so hohes Niveau. Man merkt, dass vielen 2020 gutgetan hat, sie konnten Verletzungen auskurieren, mit der Reha aufholen“, sagt die Berlinerin. „Jetzt muss ich wieder den Anschluss finden.“

Zum Saisonhöhepunkt läuft es bei Kwayie immer am besten

Lisa Mayer lief schon 11,12 Sekunden, Alexandra Burghardt wurde bei den deutschen Meisterschaften Anfang Juni gleich zwei Mal deutsche Meisterin, über 100 Meter (11,14 Sekunden) und 200 Meter (Bestzeit, 23,00 Sekunden). Deutschlands Topsprinterinnen wie Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto sind noch gar nicht richtig in die Saison gestartet.

„Ich mache mir da keine Sorgen. Ich habe mich durch die Zeiten der anderen bislang nicht verunsichern lassen“, gibt sich Kwayie gelassen, die bei den deutschen Meisterschaften trotz Erkältung auf Rang zwei über 200 Meter landete. „Ich weiß, dass sich das bei mir immer über die Saison aufbaut, zum Saisonhöhepunkt laufe ich meist am schnellsten. Ich merke, dass es jetzt erst richtig losgeht.“ Passend zu ihren ersten Olympischen Spielen.

