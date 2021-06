MT Melsungen gegen die Füchse Berlin live - Tickets & Ticker

Duell in der HBL: Am Mittwoch (23. Juni) treffen die Füchse Berlin auf die MT Melsungen. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Am Mittwoch treffen die Füchse Berlin auf die MT Melsungen

Füchse feiern ersten Sieg in Flensburg seit elf Jahren

Füchse feiern ersten Sieg in Flensburg seit elf Jahren

Für die Füchse geht es am Mittwoch (23. Juni, 19:00 Uhr) gegen die MT Melsungen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs im Dezember letzten Jahres entschieden die Füchse mit 32:30 für sich. Die Füchse Berlin gewannen zuletzt 33:29 gegen Flensburg und machten den Titelkampf damit wieder spannend.

Füchse-Duo Drux und Wiede: Im Doppelpack nach Tokio

MT Melsungen gegen die Füchse Berlin im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen MT Melsungen kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Mittwoch um 18.30 Uhr. Ab 19.00 Uhr schaltet Sky dann live zum Spiel in die Rothenbach Halle. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Der Veranstalter weist darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Corona-Situation derzeit etwa 50 Prozent der Plätze zur Verfügung stehen: "Besuchsberechtigt ist daher nur, wer im Zuge seines bestehenden Abonnements eine Dauerkarte für die Saison 2020/21 gebucht hat oder als Sponsor im Rahmen seines Vertrages über Karten verfügt. Einen freien Verkauf von Dauerkarten oder auch Einzeltickets können wir daher gerade nicht anbieten."

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: MT Melsungen vs. Füchse Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Füchsen Berlin

Lesen Sie mehr zum Thema Füchse Berlin:

Die Füchse reden ein Wörtchen bei der Meisterschaft mit

Jungfuchs Freihöfer wandelt zwischen den Handball-Welten

Füchse feiern ersten Sieg in Flensburg seit elf Jahren