EM 2021: Kroatien gegen Schottland live im TV, Stream & Ticker

EM 2021: Am Dienstag trifft Schottland in der Gruppe D auf Kroatien. Alle Infos zu TV-Termin, Stream & Liveticker.

Showdown in der EM-Gruppe D. Kroatien spielt im letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen Schottland. Das 0:0-Unentschieden am zweiten Spieltag im britischen Derby gegen die hoch favorisierten Engländer gibt den Schotten weiter Hoffnung, in die nächste Turnierphase einziehen zu können. Vor dem Duell gegen Kroatien führen England und Tschechien punktgleich die Tabelle an (4 Punkte) - gefolgt von Kroatien und Schottland mit jeweils einem Punkt.

Wer übertragt die Partie Kroatien gegen Schottland?

Die ARD überträgt entweder das EM-Gruppenspiel Tschechien gegen England oder die Partie Kroatien gegen Schottland aus Glasgow live. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Dienstag (22. Juni) um 20.15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 21.00 Uhr. Die Moderation im ARD-Studio übernimmt Moderator Alexander Bommes zusammen mit den Experten Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz.

Sollte sich die ARD entscheiden, die Partie Tschechien gegen England zu senden, wird die Partie Kroatien gegen Schottland nicht im Free-TV zu sehen sein. Bei der Europameisterschaft 2021 werden insgesamt zehn Spiele exklusiv im TV und Stream bei MagentaTV und damit nur im Pay-TV zu sehen sein. Die letzten Spiele einer Gruppe werden parallel ausgetragen, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF können wählen, welche der Partien sie übertragen.

Kroatiens Kapitän Luka Modric in Aktion.

Wer überträgt das EM-Spiel im Livestream?

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das Erste auch einen Livestream an, mit dem die ausgestrahlte Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über die ARD Mediathek. Daneben wird die Telekom eine Übertragung des Spiels auf dem kostenpflichtigen Streamingportal MagentaTV anbieten.

Kroatien gegen Schottland: Wo wird das Spiel ausgetragen?

In Glasgow. Die Heimat der Schotten ist der Hampden Park in Glasgow. Er wurde am 9. Juni 1867 als Fußballplatz eröffnet und gilt damit als ältestes Stadion der Welt. Aktuell wird damit geplant, dass etwa 13.000 Zuschauer pro Partie zugelassen werden.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das EM-Gruppenspiel Kroatien gegen Schottland live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Kroatien vs. Schottland

