EM 2021: Finnland gegen Belgien live im TV, Stream & Ticker

EM 2021: Am Montag trifft Belgien in der Gruppe B auf Finnland. Alle Infos zu TV-Termin, Stream & Liveticker.

Letztes Gruppenspiel in der Gruppe B: Der FIFA-Weltranglistenerste Belgien ist bereits für das Achtelfinale der EM 2021 qualifiziert. Vor den letzten Spielen führt Belgien mit 6 Punkten vor Finnland und Russland mit jeweils 3 Punkten und Dänemark mit 0 Punkten. Axel Witsel und auch Kevin de Bruyne feierten bei Belgien ihr Comeback gegen Dänemark.

Für die Finnen geht es vor allem um das Fernduell gegen Russland und Dänemark. Punktet der Underdog Finnland gegen den Favoriten Belgien, können die Skandinavier das Achtelfinale erreichen.

Alle Mannschaften im Überblick

Wer übertragt die Partie Finnland gegen Belgien?

Das EM-Gruppenspiel Finnland gegen Belgien wird am Montag (21. Juni) ab 21 Uhr live von MagentaTV gezeigt. Bei der Europameisterschaft 2021 werden insgesamt zehn Spiele exklusiv im TV und Stream bei MagentaTV und damit nur im Pay-TV zu sehen sein. Zu den Kommentatoren gehören unter anderen der sonst für Sky tätige Wolff Fuss und Marco Hagemann von RTL. Moderator der meisten EM-Sendungen ist der hauptsächlich beim ZDF arbeitende Johannes B. Kerner.

Joel Pohjanpalo (l) will mit Finnland ins EM-Achtelfinale.

Gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen?

Nein, das Spiel der EM 2021 zwischen Finnland und Blegien wird nicht im Free-TV bei der ARD oder dem ZDF ausgestrahlt. Stattdessen zeigt die ARD das Parallelspiel zwischen Russland und Dänemark. Das Erste berichtet über das Spiel in einer ausführlichen Zusammenfassung im Anschluss an die Partie. Die letzten Spiele einer Gruppe werden parallel ausgetragen, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF können wählen, welche der Partien sie übertragen.

Finnland gegen Belgien: Wo wird das Spiel ausgetragen?

In St. Petersburg. Das Krestowski-Stadion ist Fußballfans aus aller Welt noch bestens im Gedächtnis. Schließlich war es eine der Arenen, in denen die Fußball Weltmeisterschaft 2018 in Russland ausgetragen wurde. In St. Petersburg finden im Rahmen der Endrunde drei Spiele der Gruppe B, drei Spiele der Gruppe E sowie ein Viertelfinale statt.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das EM-Gruppenspiel Finnland gegen Belgien live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Finnland vs. Belgien

