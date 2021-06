EM 2021: Nordmazedonien gegen die Niederlande live im TV, Stream & Ticker

EM 2021: Am Montag treffen die Niederlande in der Gruppe C auf Nordmazedonien. Alle Infos zu TV-Termin, Stream & Liveticker.

3. Spieltag in der Gruppe C: Am Montag treffen die Niederlande auf Nordmazedonien. Mit dem 2:0-Sieg gegen Österreich konnte sich die Niederlande bereits für das EM-Achtefinale qualifizieren. EM-Debütant Nordmazedonien steht hingegen auch nach dem zweiten Spiel gegen die Ukraine (1:2) weiterhin ohne Punkte da und wird die Europameisterschaft nach der Gruppenphase beenden.

Alle Mannschaften im Überblick

Wer übertragt die Partie Nordmazedonien gegen die Niederlande?

Das EM-Gruppenspiel Nordmazedonien gegen die Niederlande wird am Montag (21. Juni) ab 18 Uhr live von MagentaTV gezeigt. Bei der Europameisterschaft 2021 werden insgesamt zehn Spiele exklusiv im TV und Stream bei MagentaTV und damit nur im Pay-TV zu sehen sein. Zu den Kommentatoren gehören unter anderen der sonst für Sky tätige Wolff Fuss und Marco Hagemann von RTL. Moderator der meisten EM-Sendungen ist der hauptsächlich beim ZDF arbeitende Johannes B. Kerner.

Nordmazedonien kann auf die Unterstützung seiner Fans zählen.

Foto: AFP

Gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen?

Nein, das Spiel der EM 2021 zwischen Nordmazedonien und den Niederlande am Montag wird nicht im Free-TV bei der ARD oder dem ZDF ausgestrahlt. Stattdessen zeigt die ARD das Parallelspiel zwischen der Ukraine und Österreich. Im Anschluss an die Partie wird die ARD Höhepunkte aus der Begegnung Nordmazedonien gegen die Niederlande zeigen.

Die letzten Spiele einer Gruppe werden parallel ausgetragen, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF können wählen, welche der Partien sie übertragen.

Nordmazedonien gegen die Niederlande: Wo wird das Spiel ausgetragen?

In Amsterdam. Die Amsterdam ArenA ist das größte Stadion in den Niederlanden und bietet theoretisch 53.631 Zuschauern Platz. Bei der EM 2021 sind in dem Stadion etwa 12.000 Zuschauer zugelassen. 1996 ursprünglich als Amsterdam-Arena eröffnet, wurde das Stadion nach dem Tod von Ajax-Legende Johan Cruyff 2016 in die Johan-Cruyff-Arena umbenannt.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das EM-Gruppenspiel Nordmazedonien gegen die Niederlande live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Nordmazedonien vs. Niederlande

Hier finden Sie alle Analysen, Hintergründe und Nachrichten zur EM 2021

Lesen Sie auch:

Bundestrainer Löw kündigt taktische Änderungen an

Elf der Niederlande: Erst mit Skepsis gesehen, nun gefeiert

Diese drei Franzosen bilden das beste Mittelfeld der Welt