EM 2021: Schweiz gegen die Türkei live im TV, Stream & Ticker

EM 2021: Am Sonntag trifft die Schweiz in der Gruppe A auf die Türkei. Alle Infos zu TV-Termin, Stream & Liveticker.

Die Türkei steht nach der Pleite gegen Italien gegen Wales unter Druck. Am Sonntag geht es im letzten Spiel der Gruppenphase gegen die Schweiz

Am letzten Spieltag der Gruppenphase der EM 2021 treffen die Schweiz und die Türkei in Baku aufeinander. Beide Mannschaften müssen unbedingt gewinnen, wenn sie noch eine Chance auf das Achtelfinale wahren wollen. Die Türkei braucht nach zwei Niederlagen einen Sieg, um noch auf dem dritten Platz zu landen und muss unbedingt die Tordifferenz verbessern.

Die Schweiz, die gegen Wales unentschieden spielte und dann gegen Italien verlor, kann noch Zweiter werden, wenn man gewinnt und parallel Wales das Spiel gegen Italien für sich entscheiden kann.

Wer übertragt die Partie Schweiz gegen die Türkei?

Das EM-Gruppenspiel Schweiz gegen die Türkei wird am Sonntag (20. Juni) ab 18 Uhr live von MagentaTV gezeigt. Bei der Europameisterschaft 2021 werden insgesamt zehn Spiele exklusiv im TV und Stream bei MagentaTV und damit nur im Pay-TV zu sehen sein. Zu den Kommentatoren gehören unter anderen der sonst für Sky tätige Wolff Fuss und Marco Hagemann von RTL. Moderator der meisten EM-Sendungen ist der hauptsächlich beim ZDF arbeitende Johannes B. Kerner.

Was ist MagentaTV?

Das TV- und Streamingangebot der Deutschen Telekom lässt sich auf unterschiedlichen Geräten nutzen – egal, ob Zuhause oder unterwegs. Kunden können den Dienst in Kombination mit einem Telekom-Tarif buchen, aber auch als Kunde eines anderen Internetanbieters nutzen.

Zur Fußball-EM bewirbt die Telekom den MagentaTV Smart-Tarif mit 24 Monaten Vertragslaufzeit. Die ersten drei Monate sind gratis. Danach werden jeden Monat mindestens 10 Euro fällig. Einen Flex-Tarif bietet die Telekom für 10 bis 15 Euro monatlich. Einen kostenlosen Probemonat gibt es hier leider nicht. Aber die Abos sind monatlich kündbar.

Der Schweizer Xherdan Shaqiri mit dem Doppeladler-Jubel

Gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen?

Nein, das Spiel der EM 2021 zwischen der Schweiz und der Türkei am Sonntag wird nicht im Free-TV bei der ARD oder dem ZDF ausgestrahlt. Stattdessen zeigt das ZDF das Parallelspiel zwischen Italien und Wales. Das ZDF berichtet über das Spiel in einer ausführlichen Zusammenfassung im Anschluss an die Partie. Die letzten Spiele einer Gruppe werden parallel ausgetragen, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF können wählen, welche der Partien sie übertragen.

Schweiz gegen die Türkei: Wo wird das Spiel ausgetragen?

Im Nationalstadion Baku. Das Fußballstadion mit Leichtathletikanlage liegt in der aserbaidschanischen Hauptstadt. Die Heimstätte der aserbaidschanischen Fußballnationalmannschaft hat das Tofiq-Bəhramov-Stadion abgelöst und fasst auf seinen Rängen bis zu 69.870 Zuschauer. Aktuell wird mit 31.000 Zuschauern geplant.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das EM-Gruppenspiel Schweiz gegen die Türkei live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Schweiz vs. Türkei

