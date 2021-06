EM 2021: Spanien gegen Polen live im TV, Stream & Ticker

EM 2021: Am Sonnabend trifft Spanien in der Gruppe E auf Polen. Alle Infos zu TV-Termin, Stream & Liveticker.

Auch Weltfußballer Robert Lewandowski konnte bei der 1:2-Pleite gegen die Slowakei nichts ausrichten. Jetzt geht es am Sonnabend gegen Spanien.

Bundestrainer Löw kündigt taktische Änderungen an

2. Spieltag in der Gruppe E: Am Samstag trifft Spanien auf Polen. Die polnische Mannschaft verlor ihr Auftaktspiel bei der Europameisterschaft gegen die Slowakei mit 1:2. Spanien kam beim Heimspiel gegen Schweden nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Beide Nationen stehen also bereits unter Zugzwang, wollen sie ihre Chance auf das Achtelfinale wahren.

Im Spiel gegen den Favoriten der Gruppe E wird den Polen Grzegorz Krychowiak fehlen. Der 31-Jährige musste nach seiner zweiten Verwarnung gegen die Slowaken den Platz frühzeitig verlassen. Im spanischen Team kehrt Kapitän Sergio Busquets nach seiner Corona-Infektion zur spanischen Fußballnationalmannschaft zurück.

Alle Mannschaften im Überblick

Wer übertragt die Partie Spanien gegen Polen?

Das EM-Gruppenspiel Spanien gegen Polen wird live im Ersten übertragen. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonnabend (19. Juni) um 20.15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 21.00 Uhr.

Die Moderation im ARD-Studio übernimmt Moderator Alexander Bommes zusammen mit dem Experten Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz. Pünktlich zum Anstoß meldet sich Tom Bartels live aus Sevilla.

Enttäuscht von sich: Alvaro Morata, Spaniens glückloser Stürmer im Spiel gegen Schweden

Wer überträgt das EM-Spiel im Livestream?

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das Erste auch einen Livestream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über die ARD Mediathek.

Daneben wird die Telekom eine Übertragung des Spiels auf dem kostenpflichtigen Streamingportal MagentaTV anbieten.

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Spanien

Unai Simon - M. Llorente, Laporte, Pau, Jordi Alba - Rodrigo - Koke, Pedri - Sarabia, Gerard, Dani Olmo

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Polen

Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek - Moder - Jozwiak, Rybus - Klich, Zielinski, Linetty - Lewandowski

Spanien gegen Polen: Wo wird das Spiel ausgetragen?

In Sevilla. Das Estadio Olimpico de Sevilla war eigentlich nicht als Austragungsort der Europameisterschaft vorgesehen - doch da Bilbao ausschied, wird nun in Andalusien gespielt. Es bietet knapp 60 000 Zuschauern Platz, die Behörden wollen bei den EM-Spielen eine 30-prozentige Auslastung ermöglichen. Drei Spiele der Gruppe E und ein Achtelfinale der EM werden in dem Stadion ausgetragen.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das EM-Gruppenspiel Spanien gegen Polen live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Spanien vs. Polen

Hier finden Sie alle Analysen, Hintergründe und Nachrichten zur EM 2021

