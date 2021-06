Live! Deschamps ersetzt Hernandez durch Digne

Frankreich trifft im EM-Spiel in Budapest auf Ungarn. Beide Teams verändern ihre Startelf im Vergleich um Auftakt auf einer Position.

Budapest. Abwehrspieler Lucas Hernandez vom FC Bayern München bekommt bei Weltmeister Frankreich im zweiten EM-Gruppenspiel am Samstag (15.00 Uhr) gegen Co-Gastgeber Ungarn eine Pause. Der Münchner Linksverteidiger hatte vor einigen Tagen einen Schlag aufs Knie bekommen, war aber beim 1:0 gegen Deutschland zum Turnier-Auftakt aufgelaufen. Ihn ersetzt Lucas Digne vom FC Everton. Es ist die einzige Änderung in der Startelf von Trainer Didier Deschamps.

Nur ein Bayern-Spieler in Frankreichs Startelf

Damit steht in Benjamin Pavard nur ein Profi des deutschen Fußball-Meisters Bayern München in der Anfangsformation. Teamkollege Kingsley Coman gehört nach der Geburt seines Kindes nicht zum 23er Aufgebot am Spieltag. Der vierte Münchner im Kader, Corentin Tolisso, sitzt ebenso auf der Bank wie Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). Er ist neu im Aufgebot.

Ungarn wechselt ebenfalls auf einer Position

Die Ungarn nehmen nach dem 0:3 gegen Titelverteidiger Portugal ebenfalls nur einen Wechsel vor. Auf der rechten Seite beginnt Loic Nego für Gergö Lovrencsics. Wie schon im ersten Gruppenspiel setzt Nationaltrainer Marco Rossi auf sein Bundesliga-Quartett aus Peter Gulacsi, Willi Orban, Roland Sallai und Kapitän Adam Szalai. (dpa)