Löw erklärt: Warum Leon Goretzka gegen Frankreich fehlte

Leon Goretzka musste im EM-Auftaktspiel gegen Frankreich passen. Bundestrainer Joachim Löw nennt die Gründe – und sagt, was besser werden muss.

München. Am Montag hatte Joachim Löw noch Hoffnung gemacht, am Dienstag aber fehlte Leon Goretzka dann im deutschen Kader für den Start in die Europameisterschaft gegen Frankreich – der mit 0:1 (0:1) verloren ging. „Leon hat gestern selbst gesagt, dass er nach erst drei oder vier Einheiten mit der Mannschaft selbst das Gefühl hat, dass es ihm guttun würde, heute und morgen intensiv zu trainieren“, erklärte Bundestrainer Löw nach der Partie. „Er hat gesagt, er braucht das, um völlig frei zu sein.“

Goretzka hatte im Mai einen Muskelfaserriss erlitten und seitdem kein Spiel mehr bestritten. Die Ärzte hatten zwar grundsätzlich Grünes Licht für einen Einsatz gegeben – aber auch erklärt, dass dies nach langer Pause vielleicht zu riskant wäre. „Ihm tun die zwei, drei Tage Training zusätzlich gut“, meinte Löw. Kann der Mittelfeldspieler schon gegen Portugal am Samstag in die Startelf zurückkehren? „Das weiß ich heute noch nicht“, antwortete Löw. „Aber er kann sicher eine gute Option im Laufe des Spiels sein.“

DFB-Team vermisst Leon Goretzkas Energie

Diese Option kann Löw sicher gut gebrauchen. Denn Goretzkas energische Vorstöße in den Strafraum wurden gegen Frankreich schmerzlich vermisst, die deutsche Mannschaft strahlte viel zu wenig Torgefahr aus. „Wir haben Durchschlagskraft vermissen lassen“, bemängelte auch Löw. „Wir müssen in den Laufwegen und in der Abstimmung besser sein, müssen auch besser nachrücken.“

Allerdings stellte der Auftaktgegner Frankreich auch die größtmögliche Herausforderung dar: „Wir kamen nicht so gut ins Spiel wie gehofft, aber Frankreich hat es auch stark gemacht“, erklärte Löw. „Sie haben sehr tief verteidigt, wenig Räume angeboten, dann bekommt wenig man Chancen.“

Gegen Portugal muss das nun anders werden, nach der Niederlage zum Auftakt ist Verlieren verboten und ein Sieg schon fast Pflicht. „Wir werden das eine oder andere Tor brauchen“, sagt auch Löw. Ein Leon Goretzka in der Form vor seiner Verletzung könnte dabei sicherlich helfen.