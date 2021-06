Wasserspringer Hausding: Olympia ist nicht Disneyland

Patrick Hausding ist der beste Wasserspringer Europas und will bei seinen letzten Olympischen Spielen in Tokio noch mal angreifen.

Berlin. Patrick Hausding hat den Überblick verloren. 200 Medaillen müssten es sein. Vielleicht ein paar mehr, vielleicht aber auch ein paar weniger. In über 25 Jahren als Wasserspringer sind eben eine Menge internationale und nationale Erfolge zusammengekommen. Jüngst noch die EM-Titel Nummer 16 (Ein-Meter-Brett) und 17 (Drei-Meter-Synchron) sowie die deutsche Meisterschaft im Einzel vom Drei-Meter-Brett.

Und bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August)? Da darf die Medaillensammlung auch gern weiterwachsen. „Im Endeffekt ist es klar, dass jeder bei Olympia Medaillen gewinnen will. Aber ich bleib da sehr bescheiden“, erzählt Hausding in der neuen Folge „Helden der Hauptstadt“, dem Podcast des Olympiastützpunktes Berlin und der Berliner Morgenpost. „Olympia hat seine eigenen Gesetze, da kann immer viel passieren. Aber ich will so springen, dass ich mir am Ende nichts vorwerfen muss.“

Schließlich werden es seine letzten Olympischen Spiele. Der 32-Jährige macht danach Schluss. Aber nur mit Olympia. Ein endgültiges Karriereende soll das noch nicht sein. „Das lasse ich mir offen, ob es Sinn macht weiterzumachen, ob es noch Spaß macht, ob der Antrieb noch da ist“, sagt der Berliner.

Nach Silber 2008 in Peking (Zehn-Meter-Synchron) und Bronze 2016 in Rio (Drei-Meter-Brett Einzel) fehlt eigentlich noch eine Medaille für den vollständigen Satz. Aber: „Niemand fährt zu Olympia und sagt, ich werd mal schnell Olympiasieger.“ Auch nicht Hausding. Dafür hat der Athlet des Berliner TSC in seiner Karriere schon zu viel erlebt.

1,6 Sekunden dauert ein Sprung vom Zehn-Meter-Turm

„Ich bin schon mit meinem Kopf ans Brett gekommen, mit den Händen, mit dem Rücken. Bei der Europameisterschaft jüngst wieder mit den Füßen“, erzählt der Rekordeuropameister. Es sind diese Berührungen, die die Wasserspringer völlig aus dem Konzept, die den Sprung mit bis zu sechs Drehungen durcheinander bringen können.

Mit dem Berliner Lars Rüdiger (l.) startet Patrick Hausding bei den Olympischen Spielen in Tokio vom Drei-Meter-Brett.

Foto: Andreas Gora / dpa

Vom Zehn-Meter-Turm sind es gerade mal 1,6 Sekunden, in die Hausding diverse Schrauben und Salti einbaut, um dann möglichst sauber und ohne viele Wasserspritzer ins Becken einzutauchen. Damit das gelingt, gibt’s den einen oder anderen Kniff. Sprühkleber zum Beispiel, damit die Hände beim Salto nicht von den Schienbeinen abrutschen.

Damit nicht so etwas passiert, wie bei den Finals am vergangenen Wochenende in Berlin, als Hausding beim Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett sein Knie nicht zu packen bekam und wenig elegant ins Wasser plumpste. Gemeinsam mit Partner Lars Rüdiger reichte es deswegen nur zu Rang drei.

Im April sammelte der Berliner schon Tokio-Erfahrung

In Tokio soll das anders laufen. Bei der Olympia-Qualifikation im April in Tokio sicherte sich das Berliner Duo Hausding/Rüdiger das Synchron-Ticket vom Drei-Meter-Brett, Hausding wird auch im Einzel vom Drei-Meter-Brett an den Start gehen, in seiner stärksten Einzeldisziplin.

Durch ihren Qualifikations-Wettkampf konnten die Wasserspringer schon Monate vor Olympia erste Tokio-Erfahrungen sammeln. Hausdings Fazit fiel allerdings reichlich ernüchternd aus. „Tokio war für uns eigentlich nicht präsent. Durch die strengen Hygienemaßnahmen haben wir abgesehen von Hotel und Sprunghalle nichts von der Stadt gesehen“, erzählt der Synchron-Weltmeister von 2013. „Einzige Lichtquelle war eine große Glasscheibe im Zimmer, durch die man die Stadt gesehen hat.“

Bei den Sommerspielen in gut sechs Wochen wird das nicht viel anders sein. Strenge Abstandsregeln, viel Zeit, die im Olympischen Dorf verbracht wird. „Olympia wird schon noch anders“, ist sich Hausding sicher. „Aber wir müssen uns daran erinnern, warum wir in Tokio sind. Wir sind nicht da, um ins Disneyland zu fahren oder Sushi zu kosten. Wir sind da, um unsere sportlich besten Leistungen abzuliefern.“

1996 fängt Hausding mit Wasserspringen an

Darauf haben alle Athleten in den vergangenen Jahren hingefiebert. Auch wenn die Vorbereitung alles andere als ideal war. Hausding absolvierte wegen der Corona-Beschränkungen über ein Jahr lang keinen Wettkampf. „Das war die längste Pause, seit ich sieben Jahre alt war“, sagt der WM-Zweite von 2017.

1996 hatte Hausding das Wasserspringen schon für sich entdeckt. „Ich war ein stark aktives Kind, meine Eltern haben sich gefreut, dass ich eine Freizeitbeschäftigung gefunden hatte, sonst wär ich in meiner ganzen Jugend wahrscheinlich nur durch die Wohnung gerannt und hätte meinen Eltern den letzten Nerv geraubt“, erzählt Hausding und muss lachen.

Während sich andere Kinder im Freibad nur zögerlich auf das Drei-Meter-Brett trauten, sprang Patrick Hausding schon mit acht Jahren das erste Mal vom Zehn-Meter-Turm. Höhenangst? Nie. Auch deshalb ist aus dem aktiven Kind 25 Jahre später der beste Wasserspringer Europas geworden. Für den nach Olympia in Tokio das Zählen seiner Medaillen wohl noch weitergehen dürfte.

