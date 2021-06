Wer wird Berlins bester Nachwuchssportler des Monats?

Antonia Ackermann (Gewichtheben)

Antonia Ackermann

Grund der Nominierung:

Antonia konnte mit neuer persönlicher Bestleistung einen hervorragenden 9. Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Taschkent (Uzbekistan) in der Gewichtsklasse -64 kg mit 192 kg im Zweikampf erreichen. Im Stoßen reichte es mit 107 kg sogar zu Platz 7.

Antonia Ackermann, 18 Jahre

Trainerin: Michael Müller

Michael Müller Schule: Schul- und Leistungssportzentrum Berlin

Schul- und Leistungssportzentrum Berlin Gewichtheben seit: 2012, vorher Wasserspringen

2012, vorher Wasserspringen Bisherige sportliche Erfolge: Teilnahme an der Jugend-EM 2019 9. Platz im Zweikampf bei der Junioren-WM 2021 7. Platz im Stoßen bei der Junioren-WM

Hobbies: backen, puzzeln

backen, puzzeln Sportliche Ziele: Olympia 2028

_____________________________________________________________



Esther Fernandez Donda (Moderner Fünfkampf)

Esther Fernandez Donda



Grund der Nominierung:

Esther gewann bei den Deutschen Meisterschaften der U19 sowohl den Titel im Vier- als auch im Fünfkampf.

Esther Fernandez Donda, 18 Jahre

Trainer: Robert Trapp

Robert Trapp Schule: Sportschule im Olympiapark-Poelchau Schule

Sportschule im Olympiapark-Poelchau Schule Moderner Fünfkampf seit: 2014

2014 Bisherige sportliche Erfolge: 2017 EM U17 6. Platz 2018 EM 6. Platz U19; WM 22. Platz U19, Qualifikation für YOG geschafft 2019 EM U17 2. Platz, Mixed- Staffel U17 1. Platz, Frauen-Staffel U19 1. Platz 2019 WM U19 4. Platz, Frauen-Staffel U19 1. Platz, Mixed-Staffel U17 2. Platz 2019 WM Laser-Run U17 1. Platz 13 Deutsche Meistertitel

Hobbies: Sport, Freunde

Sport, Freunde Sportliche Ziele: 2024 Olympiasiegerin

2024 Olympiasiegerin Lebensmotto: Erfolgreiche Sportlerin zu sein und einer der Besten in der Welt.

_____________________________________________________________



Lilly Stoephasius (Skateboard)

Lilly Stoephasius



Grund der Nominierung:

In Des Moines, Iowa (USA) fand der erste Wettkampf seit eineinhalb Jahren und gleichzeitig die letzte Möglichkeit zur Olympiaqualifikation in der Disziplin Park statt. Lilly belegte den 18. Platz und konnte somit ihr Olympiaticket lösen. Lilly wird mit ihren 14 Jahren die jüngste deutsche Olympiateilnehmerin in Tokio sein.

Lilly Stoephasius, 14 Jahre

Trainer: Oliver Stoephasius / Jürgen Horrwarth

Oliver Stoephasius / Jürgen Horrwarth Schule: Friedrich-Ebert-Gymnasium

Friedrich-Ebert-Gymnasium Skateboard seit: 2012

2012 Bisherige sportliche Erfolge: Deutsche Meisterin Park 2018 / 2019 / 2021 Deutsche Meisterin Vert 2018 / 2020 Vans Park Series European Qualifier 2. Platz 2018 / 2019 WM (World Roller Games) 3. Platz 2019

Hobbies: Skateboarden, Surfen, Snowboarden, Lesen, Freunde treffen

Skateboarden, Surfen, Snowboarden, Lesen, Freunde treffen Sportliche Ziele: Das Finale bei einem Großereignis zu erreichen (Vans Park Series, X Games, WM,…)

Das Finale bei einem Großereignis zu erreichen (Vans Park Series, X Games, WM,…) Lebensmotto: Aufstehen und nochmal versuchen!

_____________________________________________________________



Mira Jeanne Maack (Schwimmen)

Mira Jeanne Maack



Grund der Nominierung:

Mira gewann bei den paralympischen Europameisterschaften im Schwimmen zwei Medaillen: Silber über 100 Meter Brust (neuer Deutscher Rekord) und Bronze über 400 Meter Freistil (neuer Deutscher Rekord). Zusätzlich erzielte sie den 4. Platz über 100 Meter Rücken, den 5. Platz über 100 Meter Freistil (neuer Deutscher Rekord), den 5. Platz über 200 Meter Lagen und den 6. Platz über 50 Meter Freistil.

Mira Jeanne Maack, 17 Jahre

Trainer: Matthias Ulm

Matthias Ulm Schule: SLZB

SLZB Schwimmen seit: 2014

2014 Bisherige sportliche Erfolge: Teilnahme bei der WM in London 7. Platz 400m Freistil und 6. Platz 100m Rücken Teilnahme bei der EM auf Madeira 2. Platz 100m Brust und 3. Platz 400m Freistil

Hobbies: Lesen, mit Freunden treffen

Lesen, mit Freunden treffen Sportliche Ziele: bestmögliche Leistungen bei den Paralympics in Tokyo

bestmögliche Leistungen bei den Paralympics in Tokyo Lebensmotto: Versuche immer 100% zu geben. Denn wenn du im Training nur 90% gibst und es darauf ankommt, wirst du auch nur 90% Erfolg haben.

_____________________________________________________________



Moriz Klinkert (Moderner Fünfkampf)

Moriz Klinkert



Grund der Nominierung:

Moriz gewann bei den Deutschen Meisterschaften der U19 sowohl den Titel im Vier- als auch im Fünfkampf.

Moriz Klinkert, 18 Jahre

Trainer: Andrii Iefremenko

Andrii Iefremenko Schule: Sportschule im Olympiapark-Poelchau Schule

Sportschule im Olympiapark-Poelchau Schule Moderner Fünfkampf seit: 2015

2015 Bisherige sportliche Erfolge: Europameistertitel in der U17 Mixed-Staffel 2019 Vize-Weltmeistertitel in der U17 Mixed-Staffel 2019.

Hobbies: vielseitiger Sport, lesen und Musik

vielseitiger Sport, lesen und Musik Sportliche Ziele: Teilnahme an olympischen Spielen.

Teilnahme an olympischen Spielen. Lebensmotto: Ein Schritt zurück zum Glück.

_____________________________________________________________