Turner Dauser zum zweiten Mal Mehrkampf-Meister

Dortmund. Turner Lukas Dauser hat sich zum zweiten Mal in seiner Karriere den deutschen Meistertitel im Mehrkampf gesichert.

Bei dem Wettkampf in der Dortmunder Westfalenhalle im Rahmen der "Finals" ließ der 27-Jährige vom TSV Unterhaching mit 82,75 Punkten den Erfurter Nils Dunkel (80,40) hinter sich. Titelverteidiger Andreas Toba aus Hannover stürzte im letzten Durchgang bei einem Flugelement vom Reck und wurde mit 80,20 Punkten Dritter, gefolgt von dem Hallenser Nick Klessing (79,90).

Schon 2017 in Berlin hatte Dauser im Sechskampf triumphiert. Bei den Gerätefinals im Anschluss erlitt er dann einen Kreuzbandriss und musste sich wieder zurückkämpfen. Im April hatte er bei den Europameisterschaften in Basel Bronze am Barren gewonnen. Auch diesmal war es die Übung an seinem Spezialgerät, die dem Weltmeisterschaftsfinalisten mit dem Tageshöchstwert von 15,250 Punkten die Tür zum Sieg öffnete.

Die Meisterschaften in Dortmund, die am Wochenende mit den Gerätefinals weitergehen, sind die erste von zwei Qualifikationen für die Olympischen Spiele in Tokio. Die zweite Ausscheidung findet am 12. Juni in München statt.

