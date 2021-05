Leonie Kullmann ist in Tokio mittendrin statt nur dabei

Berlin. Auf Leonie Kullmann war schon immer Verlass. Damals als Kind in der Akrobatik-Gruppe, als die Berlinerin das solide Fundament der Pyramiden bildete. Und auch heute, wenn die Schwimmerin mit ihrer 4x200-Meter-Freistilstaffel ins Becken geht.

„Bisher bin ich in der Staffel immer fast besser geschwommen als im Einzel, weil ich es liebe, fürs Team zu schwimmen“, erzählt die 21-Jährige in der neuen Folge „Helden der Hauptstadt“, dem Podcast des Olympiastützpunktes Berlin und der Berliner Morgenpost. „Das ist ein ganz anderes beflügelndes Gefühl, dass man im Schwimmsport nicht anderweitig hat.“

Umso größer ist die Freude, dass Kullmann auch bei den Olympischen Spielen in diesem Sommer in Tokio (23. Juli bis 8. August) mit dem Quartett des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) an den Start gehen darf. Ganz neu wird diese Erfahrung nicht. Schließlich durfte Kullmann schon zu den Sommerspielen 2016 in Rio fahren. Damals war die gerade mal 16-Jährige die jüngste deutsche Schwimmerin, die je bei Olympia dabei war.

Die gesamte Folge mit Leonie Kullmann hören Sie hier.

„Das war überwältigend und ging relativ schnell“, erzählt die Athletin der SG Neukölln. „Der letzte Quali-Wettkampf war Anfang Juni und Ende Juni ging es zum Trainingslager nach Brasilien. Dadurch, dass es mein erster Wettkampf bei den Erwachsenen war, hatte ich kaum Kontakt zum Team oder zu den Trainern. Ich musste also in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen. Aber es war ein unglaublich cooles Erlebnis.“

Rückblickend betrachtet war das mental eine Menge, die es zu verarbeiten galt. Nicht nur die Begegnungen mit Schwimm-Star Michael Phelps oder Sprint-Ikone Usain Bolt in der Mensa des Olympischen Dorfes. Wobei sich Kullmann heute noch ärgert, dass sie damals keine Fotos mit den Superstars gemacht hat.

Die Studentin hat auch viel über sich selbst gelernt. Dass sie als 16-Jährige noch nicht so gut mit ihrem Umfeld und ihren Trainern kommunizieren konnte, Schwierigkeiten hatte, ihre Bedürfnisse mitzuteilen. „Das sind Sachen, aus denen ich gelernt hab und die mich jetzt zu einer besseren Sportlerin machen“, ist sich Kullmann sicher.

Medaillenhoffnung Köhler ermöglicht Einzelstart über 400 Meter

Das Küken aus Rio ist passé, die Spiele in Tokio will sie bewusster erleben. „2016 war ich mit, aber nicht dabei. Und jetzt hab ich das Gefühl, Teil des Teams zu sein und auch mich einbringen zu können.“ Hinzu kommt, dass Kullmann in Japan nicht nur in der Staffel startet. Während sie im Podcast, der vor einigen Wochen aufgenommen wurde, erzählt, dass sie auf einen Einzelstart hofft, steht jetzt, Ende Mai fest, dass der Traum tatsächlich in Erfüllung geht.

Die Berlinerin hatte sich die Norm über 400 Meter Freistil gesichert, musste aber noch abwarten, für welche Strecken sich ihre nationalen Konkurrentinnen entscheiden. Weil sich DSV-Medaillenhoffnung Sarah Köhler gute Chancen über 800 Meter und 1500 Meter Freistil ausrechnet, verzichtet die 26 Jahre alte Frankfurterin auf die etwas kürzere Freistil-Distanz. Also darf Kullmann für ihre Parade-Disziplin ins olympische Becken springen.

„Ich freu mich riesig, dass ich mich qualifiziert hab, dass ich wieder dabei bin“, sagt sie. Viele ihrer Wegbegleiter hätten ihr das überhaupt nicht zugetraut. Als Kind probierte Leonie Kullmann viele Sportarten aus, nicht nur Akrobatik, auch Ski alpin oder Leichtathletik. Zum Schwimmen kam sie, als ihre Familie 2008 in die USA nach Alabama zog.

Platz zwölf bei Olympia ist ihr größter Erfolg

Als es drei Jahre später zurück nach Deutschland ging, war die Leidenschaft zum Schwimmen geweckt. Allerdings hieß es immer wieder, „dass ich nicht die geborene Schwimmerin bin“, erzählt Kullmann. Sie sei recht klein mit ihren knapp 1,74 Metern, habe nicht die längsten Arme. „Aber ich habe das Beste draus gemacht und wurde auch mit Erfolgen belohnt.“

2015 bei den Europaspielen gab es Silber über 400 Meter Freistil, Bronze über 200 Meter und mit der 4x100-Meter-Freistilstaffel. Ihr größter Erfolg aber, erzählt Kullmann, ist dieser zwölfte Platz mit dem DSV-Quartett bei Olympia 2016 in Rio. Entmutigen ließ sie sich also nie, auch nicht, als ihr immer wieder das Talent abgesprochen wurde.

„Das ist keine Entschuldigung für mich, das ist eher ein Anreiz, um es den anderen zu beweisen. Ich weiß, wie ich aufgebaut bin, womit ich arbeiten kann, ich weiß, was ich leisten kann“, erklärt die Schwimmerin. „Ich weiß, dass die körperlichen Voraussetzungen einen nur so weit bringen und der Rest dann Wille und Arbeit sind.“

Anfang Januar wurde sie coronapositiv getestet

Also wurde auch hart gearbeitet, als sie im Januar gemeinsam mit ihrem Freund Ole Braunschweig, ebenfalls Schwimmer und bei Olympia am Start, plötzlich in Quarantäne musste. Kullmann war Erstkontakt einer coronainfizierten Person, wurde ebenfalls positiv getestet, auch wenn der Test nicht eindeutig ausfiel. Weil sie keine Symptome hatte und sich fit fühlte, wurde „an Land knüppelhart trainiert“, erzählt sie. „Das war fast anstrengender als der normale Trainingsalltag.“

Die harte Arbeit soll sich auszahlen – Ende Juli, wenn es in Tokio endlich losgeht. Mit der Staffel ist ein Platz in den Top Sechs angepeilt. Und Leonie Kullmann wird sich diesem Ziel unterordnen. So wie damals bei den Akrobatikpyramiden.

