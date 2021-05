Formel 1 Formel 1 in Monaco: Von Glücksrittern und Pechvögeln

In den engen Gassen von Monte Carlo am schnellsten: Max Verstappen feiert auf seinem Red Bull.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen steht erstmals in der Formel 1 ganz oben. Das Rennen in Monaco zeigt: Ein Machtwechsel deutet sich an.