Was aus der Bundesliga-Saison 2020/21 hängen bleibt

Berlin. Vom Europapokal-Einzug des 1. FC Union Berlin über den Rekord von Robert Lewandowski bis zu zahlreichen Kuriositäten: Die Bundesliga-Saison 2020/21 hat denkwürdige Momente produziert. Ein Überblick.

Spieler der Saison: Robert Lewandowski (Bayern München)

Uschi Müller flehte letztlich vergeblich. Robert Lewandowski, Weltfußballer und gefährlichster Torjäger der Gegenwart, hat es wirklich geschafft: 41 Tore in 29 Spielen - und damit ein Treffer mehr als ihr „Gerdchen“ beim nur vermeintlich „ewigen“ Bundesliga-Rekord 1971/72.

„Ich hätte nie gedacht, dass das passiert“, sagte Lewandowski schon, als er die Bestmarke am 33. Spieltag gegen den SC Freiburg eingestellt hatte. Jetzt setzte er mit seinem Tor in der letzten Minute des Derbys gegen den FC Augsburg (5:2) sogar noch mal einen drauf - und hat die Bestmarke für sich alleine.

Lewandowski zeigte seine Extraklasse auch in jenem Augenblick, in dem er auf eine Stufe mit dem „Bomber“ geklettert war: „4ever Gerd“ stand da auf seinem schwarzen T-Shirt mit dem Konterfei seines Vorgängers. Das dürfte auch Uschi Müller unterschreiben.

Trainer der Saison: Edin Terzic (Borussia Dortmund)

Edin Terzic feierte mit Bob-Marley-Songs und Polonaise im Hotelsaal. Nach dem Triumph von Berlin jubelte der Trainer von Borussia Dortmund wie ein lebenslanger Fan, der sich ins DFB-Pokal-Finale verlaufen hat - und irgendwie war das ja auch so.

Im Dezember übernahm der „Ur-Borusse mit Herz und Blut“ (Sportdirektor Michael Zorc) eine grundlegend verunsicherte Mannschaft vom entlassenen Lucien Favre. Zwischenzeitliche elf Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze drehte er sukzessive in einen kleinen Vorsprung, der am Ende schon vor dem Saisonfinale die Teilnahme an der Königsklasse sicherte. Nun kehrt er wohl in die zweite Reihe zurück – als Assistent seines längst verpflichteten Nachfolgers Marco Rose.

Mannschaft der Saison: 1. FC Union Berlin

Wer hätte das gedacht? Union Berlin hat sich in seinem erst zweiten Jahr in der Fußball-Bundesliga einen Europapokalplatz erkämpft und dabei selbst ein international erfahrenes Team wie Borussia Mönchengladbach hinter sich gelassen. Eine echte Sensation – und zugleich das Ergebnis einer beeindruckenden Mannschaftsleistung.

Starkes Team: Die Profis von Union Berlin.

Foto: Maja Hitij / Getty Images

Sicher, mit Angreifer Max Kruse verfügen die Köpenicker über einen Ausnahmespieler, doch während der Verletzungspause des 33-Jährigen zeigte sich, dass der Erfolg das Resultat von Teamgeist, Mentalität und taktischer Disziplin ist. Mit Leidenschaft und Entschlossenheit gelang es Union, auch weitere Ausfälle zu kompensieren – nämlich als Kollektiv.

Mit Zufall oder Dusel hatte die Qualifikation für die Conference League wenig zu tun, das beweist nicht zuletzt der Blick auf die Duelle mit den Topteams. Im direkten Vergleich mit den besten sieben Mannschaften der Liga rangiert Union auf Platz vier.

Konflikt der Saison: Hansi Flick vs. Hasan Salihamidzic

Irgendwann hatte Hansi Flick genug. „Jetzt halt endlich mal das Maul!“, raunzte der Trainer von Bayern München seinen Vorgesetzten Hasan Salihamidzic auf einer Busfahrt an, die deshalb längst in die Klubfolklore eingegangen ist.

Es war der Tiefpunkt eines über Monate schwelenden Konflikts, der die Bayern vor eine Zerreißprobe stellte. Hier der Mann, der mit sechs (!) Titeln in einer Saison den größten Erfolg in der ruhmreichen Vereinshistorie errungen hatte, dort der Sportvorstand, der sich der Unterstützung der Bosse sicher sein konnte.

Hatten sich am Ende nicht mehr viel zu sagen: Bayern-Trainer Hansi Flick (r.) und Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Flick zeigte Größe und entschuldigte sich für seinen verbalen Ausrutscher auch öffentlich. Zu kitten war das zerrüttete Verhältnis aber nicht mehr. Trotz all der Pokale bat der Coach um die Auflösung seines Vertrages und pikierte die Chefs mit der öffentlichen Bekanntgabe seines Abschiedes ein letztes Mal. Auf mehr Harmonie hofft er bei der Nationalmannschaft. Flick dürfte das Amt des Bundestrainers übernehmen.

Comeback der Saison: FSV Mainz 05

Als sein FSV Mainz 05 das Unmögliche möglich gemacht hatte, warf auch Christian Heidel jegliche Zurückhaltung über Bord. „Es ist ein historischer Moment“, jubelte der Sportvorstand - und übertrieb keineswegs. Der Klassenerhalt nach einer beispiellosen Aufholjagd glich wahrlich einem Fußballwunder.

Dabei hatte noch an Weihnachten wirklich alles gegen die Mainzer gesprochen. Ein unrühmlicher Trainingsstreik, zwei Trainer verschlissen, mickrige sieben Punkte nach der Hinrunde – noch nie hatte ein Bundesligist mit solch einer Ausbeute die Klasse gehalten.

Doch ein Trio aus alten Bekannten mit viel „Mainz-DNA“ führte die Wende herbei. Erfolgsmanager Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt kehrten zurück und brachten den früheren Publikumsliebling Bo Svensson als Trainer mit - der alles entscheidende Schachzug.

Rückkehr der Saison: Pal Dardai

Als Hertha BSC ihn brauchte, war er da: Nach der Trennung von Coach Bruno Labbadia ließ Pal Dardai seinen geliebten Job in der Nachwuchsakademie der Berliner ruhen und kehrte Ende Januar zu den Profis zurück – trotz seiner Demission im Sommer 2019.

Dabei war die Rettungsmission beim abstiegsbedrohten Hauptstadtklub eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Keine Führungsspieler, kein Teamgeist, keine Identifikation – stattdessen launische Individualisten, etliche Störgeräusche und später auch noch eine Team-Quarantäne. Dardai hielt das Team trotzdem in der Liga. Bemerkenswert.

Retter: Pal Dardai führte Hertha BSC zum Klassenerhalt.

Foto: Martin Meissner / dpa

Zwar benötigte der Ungar etwas Anlaufzeit, doch schon bald hatte er Hertha wieder stabilisiert. Bis zur Niederlage am letzten Spieltag blieben die Berliner acht Mal in Folge ungeschlagen. Nun ist die große Frage: Darf der Retter seine Arbeit fortführen? Oder setzt der künftige Manager Fredi Bobic auf einen anderen Trainer?

Absturz der Saison: Schalke 04

Fünf Trainer, aber nur drei Siege: Schalke 04 hat in der schlechtesten Saison seiner Bundesliga-Geschichte einen beispiellosen Absturz erlebt - mit Anlauf. Denn schon in den letzten 16 Spielen der vergangenen Spielzeit hatten die Königsblauen keinen einzigen Erfolg verbucht. Trainer David Wagner durfte trotzdem bleiben, wurde nach zwei Partien aber doch gefeuert.

Manuel Baum setzte die Sieglos-Serie in zehn weiteren Spielen fort und musste gehen. Jahrhunderttrainer Huub Stevens half für ein paar Tage vor Weihnachten aus, konnte die nächste Niederlage aber auch nicht verhindern. Der Uraltrekord von Tasmania Berlin mit 31 Spielen in Serie ohne Erfolg blieb zwar unangetastet, weil auf den letzten Drücker unter Christian Gross ein 4:0 gegen die TSG Hoffenheim gelang.

Doch die Wende war es nicht. Auch der Schweizer wurde nach nur fünf Punkten in zehn Spielen entlassen. Nummer fünf, Dimitrios Grammozis, machte den vierten Abstieg mit dem 0:1 bei Arminia Bielefeld schon am 30. Spieltag perfekt, darf aber wohl das Projekt Wiederaufstieg in Angriff nehmen.

Tor der Saison: Valentino Lazaro

Eine Prise Fritz Walter, ein Hauch Zlatan Ibrahimovic, und schon war Valentino Lazaros Tor des Jahres fertig. „So ein Tor schießt man wohl höchstens einmal in seiner Karriere“, sagte der 25 Jahre alte Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach nach seinem „Scorpion Kick“ am 8. November gegen Bayer Leverkusen. An der 3:4-Niederlage änderte der Kunstschuss des früheren Hertha-Profis in der Nachspielzeit zwar nichts mehr, in Erinnerung blieb das Tor dennoch.

Valentino Lazaro gelingt spektakuläres Tor

Spuck-Attacke der Saison: Marcus Thuram

Etwa zehn Zentimeter lagen zwischen den Köpfen von Marcus Thuram und Stefan Posch, als Thuram seinem Gegenspieler plötzlich ins Gesicht spuckte. Schiedsrichter Frank Willenborg hatte die widerliche Szene zunächst gar nicht mitbekommen, doch nach einem Blick auf die TV-Bilder blieb ihm nur eine Entscheidung: Rot für den Gladbacher.

„Ihm sind die Sicherungen durchgebrannt. Nur so kann ich es mir erklären“, sagte Trainer Marco Rose später, Thuram selbst entschuldigte sich noch am Abend: „Es hat etwas stattgefunden, was nicht in meinem Charakter liegt und nie wieder vorkommen darf. Ich entschuldige mich bei Stefan Posch, meinen Gegnern, meinen Teamkollegen, meiner Familie und allen, die meine Reaktion gesehen haben.“

Vor einer saftigen Strafe bewahrte in die Entschuldigung aber nicht. Gladbach verdonnerte seinen Torjäger zu einer Klub-Rekordstrafe von einem kompletten Monatsgehalt, der DFB sperrte Thuram für sechs Spiele und bat ihn mit zusätzlichen 40.000 Euro zur Kasse.

Abpfiff der Saison: Manuel Gräfe

Profis, Trainer und Manager haben gebettelt, geschimpft und gefordert, doch die Schiedsrichter-Bosse ließen sich nicht erweichen: Das Aus für den Berliner Referee Manuel Gräfe (47) ist beschlossene Sache. Die Altersgrenze wird zur unüberwindlichen Hürde für den Liebling der Aktiven, der gerne weitergemacht hätte.

Erinnerungsfoto: Der Berliner Schiedsrichter Manuel Gräfe (2.v.r.) mit BVB-Star Erling Haaland (3.v.l.).

Foto: Friedemann Vogel / AFP

„Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, dass es nach Leistung gehen sollte“, sagte Gräfe, dessen Wut auf seine Chefs mehrfach zu Tage trat: „Ich glaube schon, dass es eine sportpolitische oder persönliche Retourkutsche ist.“

Der Abschied am Sonnabend war etwas ganz Besonderes für ihn. In Dortmund nahm der Star-Schiri seine Kinder mit auf den Platz, schoss ein Erinnerungsfoto mit Erling Haaland und genoss sichtlich das Spalier, das die Mannschaften von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen für ihn bildeten. „Das war sehr bewegend, phänomenal“, sagte er

Youngster der Saison: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Es ist deutlich ruhiger geworden um Youssoufa Moukoko. Doch ein Blick in seinen Wikipedia-Eintrag führt schnell wieder vor Augen, warum der 16-Jährige in der abgelaufenen Bundesliga-Saison derart gehypt wurde: Neun Rekorde sind für ihn darin gelistet – alle beginnen mit „Jüngster“.

Die wichtigsten: Jüngster Bundesliga-Spieler. Mit 16 Jahren und einem Tag, was angesichts der Altersgrenze fast unmöglich zu unterbieten ist. Jüngster Spieler in der Champions League (16 Jahre, 18 Tage). Jüngster Bundesliga-Torschütze (16 Jahre, 28 Tage).

Seine ersten Bundesliga-Minuten absolvierte Dortmunds „Wunderkind“ Youssoufa Moukoko (l.) im März gegen Hertha BSC.

Foto: LEON KUEGELER / AFP

Im März allerdings riss ihn eine Bänderverletzung im Fuß nach 14 Bundesliga-Einsätzen vorerst aus dem Traum. Er verpasste die U21-EM, die Saison war vorzeitig beendet. Zur neuen Saison im August wird er wieder angreifen – er ist dann immer noch drei Monate von seinem 17. Geburtstag entfernt.