Hansi Flick und der DFB: "Es geht um Kleinigkeiten"

An diesem Samstag sitzt Hansi Flick letztmals auf der Trainerbank des FC Bayern. Sein Engagement als Bundestrainer rückt immer näher.

Den designierten Bundestrainer Hansi Flick und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) trennen offenbar nur noch letzte Details. „Ich habe mit dem DFB gesprochen und jeder weiß, wie ich zur Nationalmannschaft stehe“, sagte der scheidende Trainer von Bayern München, „aber es ist auch so, dass immer wieder Dinge geregelt werden müssen, da geht“s um Kleinigkeiten.„

Wenn alles soweit sei, „kann man die Dinge auch schnell verkünden“, ergänzte Flick (56). Zu möglichen anderen Anfragen wollte er sich vor dem Derby zum Saisonfinale gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) „wie immer“ nicht äußern. Flick gilt als erster Kandidat auf die Nachfolge von Joachim Löw, der seinen DFB-Job nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) nach 15 Jahren aufgibt.

Flick wird weiter mit dem FC Bayern "mitfiebern"

Der Löw-Assistent beim WM-Triumph 2014 hat seine rund 19 Monate als Chefcoach in München mit sieben Titeln „genossen“ und versprach: „Ich war von Kindesbeinen an Bayern-Fan und werde weiter Bayern-Fan sein. Das ist ein Verein, der mir am Herzen liegt. Ich werde weiter mitfiebern.“

Er freue sich aber darauf, „dass was Neues kommt“, betonte Flick: „Das Leben ist immer im Fluss, es ist nicht so, dass ich etwas nachtrauere.“

FC Bayern: Einsatzgarantie für scheidende Profis

Auch dem Urlaub blicke er mit Vorfreude entgegen, „aber ich bin nicht so kaputt, dass ich ewig eine Auszeit brauche, überhaupt nicht, Nullkommanull“. Sein erstes Länderspiel als Bundestrainer könnte Flick am 5. September in der WM-Qualifikation gegen Armenien bestreiten.

Gegen den FCA gab er seinen Profis David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez eine Einsatzgarantie. „Jeder, der in der Lage ist zu spielen, wird auch spielen“, sagte er. Die Bayern, bei denen Weltfußballer Robert Lewandowski den alleinigen Bundesliga-Torrekord anstrebt, wollen „unsere Qualität nochmal unter Beweis stellen“, kündigte Flick an.