Berliner Massenberg gewinnt EM-Silber vom Drei-Meter-Brett

Für Tina Punzel und Lou Massenberg war es die zweite Medaille bei der Schwimm-EM in Budapest.

Tina Punzel (r) und Lou Massenberg in Aktion.

Die Kunstspringer Tina Punzel und Lou Massenberg haben bei den Schwimm-Europameisterschaften in Budapest die zweite Medaille für die deutsche Mannschaft gewonnen. Das Duo aus Dresden und Berlin lag am Mittwoch bei den Titelkämpfen in Ungarn im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett mit 294,27 Punkten knapp hinter Chiara Pellacani und Matteo Santoro aus Italien mit 300,69 Punkten.

Für Punzel und Massenberg war es die zweite Medaille in Ungarn. Zum EM-Auftakt hatten sie im Mixed-Teamspringen zusammen mit Patrick Hausding und Christina Wassen Bronze geholt.