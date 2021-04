Nach verpasster Tokio-Quali: Gewichtheber Spieß hört auf

Moskau. Gewichteber-Routinier Jürgen Spieß hat seine internationale Karriere beendet. Der 37 Jahre alte dreimalige Olympia-Teilnehmer aus Sandhausen reagierte damit auf die gerade verpasste Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio.

Spieß war bei den Europameisterschaften in Moskau in der 96-Kilo-Klasse aus der Zweikampfwertung gefallen, weil ihm im Stoßen kein gültiger Versuch gelang. Der Europameister von 2009 will sich noch für einige Bundesliga-Wettkämpfe zur Verfügung stellen und bleibt seiner Sportart erhalten: Im Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) ist er Vizepräsident, im Weltverband IWF Mitglied der Athletenkommission.

