Kommentar Alba Berlin fängt in Europa gerade erst an

Zwölf Siege in 34 Spielen – klingt das nicht ein bisschen mickrig für eine Erfolgsbilanz? Auf den ersten Blick schon. Sie beinhaltet ja nun mal zugleich 22 Niederlagen. Es ist auch nicht so, dass Alba Berlin mit seinem Abschneiden in der Basketball-Euroleague wunschlos glücklich wäre. Der deutsche Meister will auf absehbare Zeit mehr. Er hat in der abgelaufenen Saison genug Chancen auf weitere Siege liegen gelassen, hat oft geführt und manchmal trotzdem verloren, wurde über die ganze Saison betrachtet unter Wert geschlagen. Es ging oft sehr eng aus, meist zuungunsten Albas. Eng hat dennoch einen guten Klang. Es zeigt nämlich: Die Berliner sind dran.

Alba Berlin ist immer noch ein Novize in Europa

Woran liegt es, dass die Bilanz nicht besser ausfiel? Luke Sikma, einer der Anführer des Teams, argumentierte nach dem finalen Sieg über Belgrad so: „Wir sind immer noch neu in dieser Liga.“ Der Mann ist 31, könnte in vielen europäischen Vereinen eine herausragende Rolle spielen. Aber sein Argument ist wesentlich: Den meisten Berlinern fehlt die Erfahrung auf höchstem Niveau. Die Bärenruhe in der Crunch-Time. Sicher auch der Go-to-guy, der zehn Sekunden vor Schluss zwingend den Ball bekommt und den entscheidenden Dreier versenkt. ZSKA Moskau, Fenerbahce Istanbul oder der FC Barcelona können sich solche Leute leisten. Alba nicht.

Dem Mangel an diesen Qualitäten, Corona und vielen Verletzungen ist geschuldet, dass Alba früh aus dem Rennen um die Play-off-Plätze ausgeschieden ist. Es konnte kein eingespieltes Ensemble entwickelt werden, das zu mehr imstande ist, als die ungleich vermögendere Konkurrenz in Moskau, Madrid, Mailand und selbst München zu ärgern. Wenn man einen der kleinsten Etats im Wettbewerb hat, kann man nur als Team bestehen. Obwohl das durch die äußeren Umstände schwierig war, hat sich die Mannschaft nie verloren, auch in scheinbar aussichtslosen Phasen Siege geholt.

Alba Berlin hat eine Wildcard für die nächsten zwei Jahre

Am Ende wurden die 50.000 Euro Prämie für das Erreichen des 14. Platzes verpasst, die von der Liga ausgeschüttet werden. Doch darum geht es Alba Berlin ja auch nicht vorrangig. Der Verein will im europäischen Basketball ebenso eine Institution werden wie als deutsche Basketball-Marke Nummer eins – trotz der mächtigen Konkurrenz aus München. Die Basis dafür ist mit einer Wildcard für die nächsten beiden Euroleague-Spielzeiten gelegt. Alba hat seine Hausaufgaben erledigt. Talente wie Jonas Mattisseck (21) oder Malte Delow (19) wurden zu Stammspielern im System Aito Garcia Reneses. Und die meisten anderen haben noch laufende Verträge. Es würde der Entwicklung gut tun, wenn nicht wie vor dieser Saison etliche Positionen neu besetzt werden müssten.

Sprechen wir Klartext. Die Berliner wollen fester Bestandteil der Euroleague werden. Und im nächsten Schritt Anwärter auf einen Play-off-Platz. Unter normaleren Umständen als in der für Alba nun beendeten Saison erscheint das möglich. Erst recht, wenn gerade in den engen Spielen wieder Fans auf den Tribünen sitzen. Mag sein, dass die Spieler nach inzwischen 62 Partien froh sind, dass es vorbei ist mit der Euroleague und den anstrengenden Reisen. Irgendwie kann man es trotzdem kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Maccabi, Real, Olympiakos. ZSKA...

